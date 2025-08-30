Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ritorno di fiamma? Gli indizi

Tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca sarebbe in corso un riavvicinamento: i due sono stati avvistati insieme in teneri atteggiamenti

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, ritorno di fiamma?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono detti addio lo scorso gennaio, ma diversi indizi fanno pensare ad un possibile ritorno di fiamma tra i due ballerini. Le ultime segnalazioni che li riguardano, infatti, non sembrano lasciare spazio ad alcun dubbio: l’ex coppia avrebbe ritrovato complicità e affiatamento, non solo per amore della figlia Jasmine.

Ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca?

Da quando si sono lasciati lo scorso inverno, Raimondo Todaro e Francesca Tocca si sono ritrovati spesso al centro della cronaca rosa. Alla ballerina sono stati attribuiti dei flirt con il rapper Baby Gang e con il parrucchiere Davide Greco, mentre l’ex professore di Amici è stato avvistato diverse volte in compagnia di alcune colleghe.

Le ultime indiscrezioni sull’ex coppia, ad ogni modo, sono di tutt’altro tipo: secondo i ben informati, Francesca e Raimondo avrebbero trascorso le vacanze insieme, e non solo per il bene della figlia Jasmine. I fan dei due avevano notato già qualche giorno fa delle stories (rimosse dopo pochissimo tempo) dallo stesso ristorante siciliano, mentre l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva condiviso uno scatto che li ritraeva in dolce compagnia in spiaggia.

L’investigatore social ha anche raccolto delle segnalazioni che sembrano confermare definitivamente il ritorno di fiamma: “Tocca e Todaro dopo tutto quello che hanno combinato eccoli insieme, e non solo per la figlia. Stando a quanto mi dicono i ragazzi che erano con loro, si abbracciavano e baciavano continuamente, tutto questo fino a ieri sera. Lei fino a due settimane fa era con baby gang e con il parrucchiere dei rapper. Lui con delle ballerine. Che dirvi” ha fatto sapere Rosica. Lecito, a questo punto, attendersi un annuncio tra qualche settimana.

La storia d’amore tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro

La storia d’amore tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è sempre stata caratterizzata da numerosi tira e molla. I due si conoscono da moltissimi anni grazie alla passione per le danze latino americane: tra una gara e l’altra, decidono di sposarsi nel 2013 e diventano ben presto genitori della piccola Jasmine. La prima crisi arriva nel 2019: in quel periodo Francesca, ballerina professionista nel talent Amici, vive una relazione con il concorrente Valentin Dimitru.

Dopo un periodo di lontananza, Todaro e Tocca tornano ufficialmente insieme nel 2022, e per alcuni anni prendono parte entrambi allo show Amici, lui in qualità di docente e lei come ballerina professionista. Nel gennaio 2025, ad ogni modo, la coppia annuncia nuovamente la separazione dopo mesi di gossip e indiscrezioni: “Consapevoli di aver dato noi stessi al nostro amore e alla nostra vita insieme, abbiamo deciso di percorrere il nostro percorso di vita singolarmente” scrivono entrambi sui social.

Ospite a Verissimo, Francesca Tocca spiega anche i motivi dell’addio: “Ci siamo resi conto entrambi, dopo aver dato tutti noi stessi a questa relazione, che più andavamo avanti più forzavamo la cosa, e ci stavamo facendo del male”. Ma si sa, l’amore vive di logiche che non si possono spiegare e, memori dei trascorsi tra i due ballerini, potrebbe essere sul serio nuovamente tornato il sereno tra di loro.