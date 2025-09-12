Raimondo Todaro smentisce il flirt con l’ex di U&D. E Francesca Tocca sbotta su Instagram

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Raimondo Todaro e Francesca Tocca

Fino a qualche tempo fa si parlava di un ritorno di fiamma per Raimondo Todaro e Francesca Tocca, ma solo pochi giorni giorni fa si è cominciato a vociferare che l’ex maestro di Amici avesse un flirt con Gaia Gigli, un’ex protagonista di Uomini e Donne. Un gossip che si è spento immediatamente dopo la sua smentita, avvenuta su Instagram. E anche la nota ballerina professionista di latino americano si è ritrovata a dover dare la sua opinione su alcuni pettegolezzi, con un duro sfogo sui social.

Raimondo Todaro, arriva la smentita del flirt con Gaia Gigli

Il matrimonio di Raimondo Todaro e Francesca Tocca è ormai al capolinea, e in questi mesi si è parlato più volte di presunti flirt e liason sbocciate dopo la fine della loro relazione. Nel frattempo negli ultimi giorni si è tanto parlato di una certa simpatia sbocciata tra l’ex maestro di danza di Amici e un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ovvero Gaia Gigli.

La notizia era stata diffusa dall’esperta di gossip Deianira Marzano, che aveva parlato di una frequentazione tra i due. A smentire l’indiscrezione è stato lo stesso Todaro, che su Instagram ha pubblicato delle storie dal tono ironico: “Ciao Gaia, mi volevo presentare: sono Raimondo. Raimondo chi? Il tuo nuovo compagno“, ha detto scherzando.

“Non so se hai visto, mi hanno avvisato degli amici. Dicono che stiamo insieme, io non lo sapevo quindi mi fa particolarmente piacere. Non ci siamo mai visti né sentiti, a parte insomma qualche ‘like’ su Instagram e il ‘segui’. Penso sia normalità. Detto ciò, mi sembrava giusto presentarmi così sai chi sono. Ciao”, ha concluso sorridendo.

Francesca Tocca e il presunto flirt con il trapper Baby Gang: lo sfogo su Instagram

Se Raimondo Todaro si è premurato subito di smentire la presunta relazione con l’ex volto di Uomini e Donne con toni leggeri e ironici, Francesca Tocca ha mostrato su Instagram un certo livore. La ballerina professionista è single da tempo come l’ex marito, eppure l’esperto di gossip Alessandro Rosica ha parlato del presunto legame con il trapper Baby Gang, finito al centro di un’indagine su droga e armi che ha portato all’arresto di altre quattro persone.

Rosica ha riportato la notizia, svelando anche il flirt segreto con la ballerina di Amici: “Avete capito perché l’amica speciale Francesca Tocca non poteva mai farsi vedere pubblicamente con lui e lo nascondeva??? Avrebbe macchiato la sua vita lavorativa. Chissà ora cosa farà la povera monaca di Monza”, ha scritto tra le storie di Instagram. “Ma dai, davvero usciva con questo?”, ha domandato un utente a Rosica, che ha voluto anche precisare che i due si frequentano “da anni”, facendo riferimento a non precisati “vizi in comune”.

Dopo le insinuazione dell’esperto di gossip, Francesca Tocca non ha potuto rimanere in silenzio, smentendo ogni legame con il trapper: “Caro Alessandro Rosica o come ti chiami, direi che mi hai leggermente stancato, ne parleremo nelle sedi opportune. A presto!”, ha commentato. “Mi stupisco della gente che segue questo tizio e gli dà adito”.