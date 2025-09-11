Raimondo Todaro frequenta un’ex di Uomini e Donne: l’indiscrezione

IPA Raimondo Todaro, ecco chi potrebbe essere la sua nuova fiamma

Raimondo Todaro, celebre ballerino ed ex professore di Amici, sarebbe protagonista di un nuovo flirt a sorpresa. A pochi mesi dalla separazione definitiva dalla moglie Francesca Tocca, il suo nome è tornato al centro delle cronache rosa con l’indiscrezione di una frequentazione con Gaia Gigli, protagonista di Uomini e Donne.

Raimondo Todaro, un 2025 senza Francesca Tocca

Il 2025 ha segnato un capitolo importante per Raimondo Todaro: la fine del matrimonio con Francesca Tocca, ballerina conosciuta al pubblico televisivo e madre della loro figlia Jasmine. Dopo anni di alti e bassi e un tentativo di riconciliazione, i due hanno annunciato ufficialmente la separazione, mantenendo però rapporti sereni per il bene della bambina.

Archiviata quindi (pare definitivamente) la lunga storia con Francesca, Todaro sembra pronto a voltare pagina dal punto di vista sentimentale. Se fino a poco tempo fa i fan speravano in un ritorno di fiamma, ora l’attenzione del gossip si è spostata altrove: all’orizzonte sarebbe spuntata una nuova fiamma in grado di far battere di nuovo il cuore del ballerino siciliano.

L’indiscrezione su Todaro

A far decollare la curiosità ci ha pensato Deianira Marzano, esperta di gossip seguitissima sui social. È stata proprio lei a rivelare l’indiscrezione, condividendo la segnalazione di una follower che le scriveva di un possibile interesse di Todaro per Gaia Gigli.

Secondo quanto riportato, Raimondo starebbe frequentando Gaia, nota per aver partecipato a Uomini e Donne nell’edizione 2023/2024. La giovane, carattere solare e determinato, aveva corteggiato il tronista Daniele Paudice nel dating show di Maria De Filippi, diventando la sua scelta finale.

La storia nata davanti alle telecamere, però, è durata solo pochi mesi e si è conclusa entro la fine del 2024. Da allora Gaia è tornata alla sua vita di tutti i giorni, pur rimanendo molto seguita su Instagram.

Nessuna conferma ufficiale è arrivata dai diretti interessati finora, ma il solo rumor è bastato a scatenare i commenti.

Like sospetti su Instagram: i segnali tra Todaro e Gaia

Cosa c’è di concreto dietro questa voce? Come spesso accade, gli indizi arrivano dai social. Alcuni dettagli su Instagram hanno insospettito i fan più attenti: da qualche settimana Raimondo Todaro sta lasciando una pioggia di like alle foto di Gaia Gigli.

Un comportamento notato da molti, dato che fino a poco tempo fa i due non risultavano pubblicamente in contatto. In particolare, sotto uno degli ultimi selfie pubblicati da Gaia (accompagnato dalla frase “Donna e bambina, due anime in una”, quasi a rivelare le due facce della sua personalità) è comparso il cuoricino di Todaro.

Un mi piace apparentemente innocente, ma che nel contesto giusto ha fatto drizzare le antenne ai follower: possibile segnale di un interesse ben preciso. Secondo le ricostruzioni trapelate, il primo like “galeotto” risalirebbe già a fine agosto , e da lì in poi le interazioni social tra i due sarebbero diventate via via più frequenti.

A mettere ulteriore pepe sulla vicenda è stata ancora Deianira Marzano, che incalzata dalle domande dei fan non si è tirata indietro. Alla domanda diretta “Ma Todaro si sente con la Gigli?”, l’influencer ha risposto con un eloquente “Anche”. Una parola breve, che però ha il sapore di una conferma sibillina: come a dire che sì, qualche contatto c’è stato (e magari non è il solo). Apriti cielo.