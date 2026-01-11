Francesca Tocca e l’addio a Raimondo Todaro: “Mi ha mancato di rispetto”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Francesca Tocca si confessa sull’addio a Raimondo Todaro e a Verissimo ne approfitta per togliersi qualche sassolino dalla scarpa riguardo la rottura con il ballerino. Legati da tantissimi anni e genitori di Jasmine, i due si sono sposati nel 2014 e, dopo una breve crisi avvenuta qualche anno fa erano tornati insieme, più innamorati che mai. Poi la rottura, raccontata proprio nel salotto di Silvia Toffanin dallo stesso Todaro. In quell’occasione il ballerino e insegnante di danza aveva rivelato: “Io non la vedevo felice, sorrideva poco, qualcosa l’avevo sbagliata, questo ha poi spento anche me e, a un certo punto, sono arrivato a non sopportarla più questa cosa qua”.

Francesca Tocca replica a Raimondo Todaro

Parole a cui Francesca Tocca ha scelto di rispondere in modo diretto, rivelando i veri motivi della fine del loro amore. “Ci siamo lasciati – ha confessato la ballerina a Silvia Toffanin, parlando di Raimondo Todaro -, ma al momento non pensiamo a una separazione legale. Io sono serena, lavoro, mi sto curando molto di Jasmine”.

“Lui dice che tornava a casa e mi trovava sempre triste – ha aggiunto in riferimento alle parole dell’ex -, ma se tu mi manchi di rispetto e fai delle cose che mi fanno perdere la fiducia in te, è normale che mi trovi infelice. Usare questa scusa per mancarmi di rispetto nuovamente non è giusto. A me basterebbe una frase per far capire che la colpa è la sua. Mi ha tradita? Non voglio entrare nei dettagli, è una cosa privata, ti posso solo dire che ha tradito la mia fiducia più volte”.

La ballerina ha poi aggiunto: “Ho frequentato un altro uomo dopo la separazione, ma non mi sono impazzita. Sono successe tante cose che mi hanno spinta verso quella decisione. Io, però, durante le interviste sono sempre stata rispettosa, se tu non fai lo stesso con me allora devo difendermi”.

I rapporti fra Francesca Tocca e Todaro: “Non ci parliamo”

Francesca Tocca si è difesa, nello studio di Verissimo, affermando che la rottura sarebbe arrivata quando era ancora innamorata di Raimondo Todaro. “Dice che ho un carattere particolare. Io non credo – ha svelato -. Sono una ragazza vera. Noi ci siamo lasciati ma per me l’amore non era finito. È stato un fulmine a ciel sereno dopo aver scoperto delle cose gravi. Ha fatto degli errori che ha negato, le cose non andavano bene per tanti motivi”.

“Lui voleva un momento di pausa dopo la prima crisi – ha rivelato -, ma dopo 15 anni di matrimonio non credo al momento di pausa, la crisi si deve superare assieme. Ma si sono messe in mezzo delle persone e le cose sono andate così. Quando in un’intervista racconta che ci eravamo lasciati, in realtà viveva ancora in casa con me e aveva un’altra donna”.

Oggi i due sono distanti e non si parlano: “Non ci parliamo, se non per questioni legate a Jasmine, di comune accordo. I primi tempi dopo la separazione, quando veniva a Roma per trovare Jasmine aveva delle attenzioni che non aveva avuto mai prima, ma ho capito che questa cosa non mi faceva stare bene. Ho scoperto che aveva un’altra donna a posteriori grazie ad amici in comune e so che l’ha presentata ai genitori”.

