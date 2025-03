Kate Middleton, l’annuncio di William che la riguarda e travolge Meghan Markle

Kate Middleton non è ancora uscita di casa questa settimana ma William ha trovato il modo di "sfruttare" sua moglie per mettere in ombra Meghan Markle

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton non ha bisogno di farsi grande pubblicità come invece sta facendo Meghan Markle con la sua serie di Netflix, per promuovere la sua immagine. È bastato a William fare un semplice annuncio che ha un qualche legame con sua moglie, per catalizzare l’attenzione e mettere in ombra la cognata.

Kate Middleton, William mette in ombra Meghan Markle

Il 4 marzo Meghan Markle ha debuttato su Netflix con la nuova serie Meghan, with love di cui ormai sappiamo veramente tutto, anche senza vederla. Infatti, la Duchessa del Sussex ha fatto un lancio pubblicitario così massiccio che è sembrato più che altro uno spoiler, tra video del backstage e immagini sul set dove cucina con i braccialetti di Cartier o è in giardino con la felpa identica a Diana.

Indubbiamente, è riuscita a conquistarsi tutti i media, persino quelli britannici che hanno parlato della sua serie dove Harry fa solo qualche comparsata e in cui persino i bambini Archie e Lillibet fanno capolino. Insomma, la Duchessa ha giocato il tutto per tutto pur di non fallire un’altra volta con i suoi progetti di lavoro. Ma, ovviamente, sono arrivate anche le critiche, tanto che tutta questa pubblicità non solo ha creato aspettative esagerate ma l’ha resa anche per qualcuno piuttosto antipatica.

La presenza massiccia di Meghan però è stata travolta da un semplice annuncio di William. Il Palazzo ha semplicemente comunicato gli impegni del Principe del Galles per la settimana. Uno in particolare ha attratto l’attenzione perché è in qualche modo legato a Kate Middleton e a quanto ha vissuto nell’ultimo anno a causa della malattia e non solo.

L’annuncio in questione riguarda la visita che William intraprende oggi, 5 marzo, all’ospedale che è strettamente connesso a Kate. La Principessa non è prevista in questo impegno di lavoro, ma è profondamente coinvolta.

Kate Middleton, la visita di William nell’ospedale dove è nata sua moglie

Infatti, William e Kate sono sostenitori dell’NHS Charities Together e, in qualità di questo ruolo, il Principe visita da solo il Royal Berkshire Hospital di Reading, per constatare di persona l’impatto che ha avuto il Covid su questa struttura. Ne approfitta per parlare col personale e per scoprire i giardini della clinica dove è offerta una serie di attività e servizi per promuovere la salute e il benessere del personale, tra cui una palestra gratuita, corsi di benessere e uno spazio verde per il relax.

Fonte: Getty Images

Il Principe e la Principessa sono diventati sostenitori di NHS Charities Together nel dicembre 2020 e in precedenza hanno visitato il Royal Berkshire Hospital nello stesso mese, durante una delle ultime tappe del loro tour in treno reale in tutto il Regno Unito prima del lockdown.

Ma soprattutto questo ospedale è dove Kate e sua sorella Pippa e suo fratello James sono nati. Catherine Elizabeth Middleton è venuta alla luce al Royal Berkshire Hospital il 9 gennaio 1982. Quando nel 2020 fece visita alla struttura, Graham Sims, presidente del Royal Berkshire NHS Foundation Trust, l’ha accolta con un “Bentornata”.