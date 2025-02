Meghan Markle in giardino con la stessa felpa viola di Diana

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Meghan Markle ha un talento speciale nel mandare messaggi attraverso il suo stile, e questa volta lo fa con un capo che sembra essere un omaggio alla principessa Diana.

Meghan Markle: omaggio a Diana attraverso la moda

Non è la prima volta che Meghan Markle sceglie di rendere tributo alla madre del marito attraverso il guardaroba. Nel video condiviso su Instagram Stories, la duchessa appare rilassata nel verde del suo giardino, mentre si gode il sole californiano e trascorre del tempo con i figli Archie, 5 anni, e Lilibet, 3. A completare il look, occhiali da sole scuri e scarpe slip-on, perfette per una giornata informale all’aperto.

Il dettaglio che ha catturato l’attenzione di tutti è la felpa viola con il logo della Northwestern University, la stessa che Diana aveva indossato nel giugno del 1996 durante la sua visita a Chicago.

L’iconica immagine della principessa del Galles con quella felpa, abbinata a shorts bianchi e sneakers, è ancora impressa nella memoria collettiva, simbolo di uno stile casual ma sofisticato. Diana, infatti, visitò l’ateneo per un evento benefico e raccolse 1,5 milioni di dollari per la ricerca sul cancro.

Meghan ha studiato proprio alla Northwestern University tra il 1999 e il 2003, laureandosi con un doppio titolo in teatro e relazioni internazionali. Indossare quella felpa, dunque, non è solo un riferimento alla defunta principessa, ma anche un richiamo alle sue radici accademiche, un modo per unire passato e presente con un tocco di nostalgia e affetto.

Il giardino di Montecito e la vita tra natura e semplicità

Le immagini del weekend condivise da Meghan Markle offrono uno scorcio della sua quotidianità in California. Nel video, la duchessa si dedica al giardinaggio insieme ai figli: un momento tenero e autentico, in cui si vede Lilibet impugnare un piccolo tubo per annaffiare le piante, mentre Archie gioca nei dintorni.

“Una piccola pausa dal lavoro per godermi il weekend” ha scritto Meghan a corredo delle immagini. La duchessa, che ha sempre amato il contatto con la natura, è stata ripresa mentre raccoglie un’arancia dall’albero per poi spremerla direttamente in un bicchiere. Un gesto semplice, ma che riflette perfettamente lo spirito del suo nuovo progetto Netflix.

With Love, Meghan, infatti, promette di essere uno show lifestyle che celebra la bellezza nelle piccole cose: dalla cucina al giardinaggio, fino alla convivialità. Un concept che ricorda il suo vecchio blog The Tig, dove condivideva ricette, consigli di benessere e pensieri personali.

Un momento di transizione: tra Netflix e il nuovo business

Oltre al lancio imminente del programma, Meghan Markle ha recentemente annunciato un altro importante progetto: il rebranding del suo brand lifestyle, che ha cambiato nome da American Riviera Orchard a As Ever. La duchessa ha spiegato di aver scelto questo nuovo nome per riflettere la continuità tra le sue passioni e la sua visione imprenditoriale.

“Se mi seguite dal 2014, sapete che ho sempre amato cucinare, creare e prendermi cura della casa. Ora posso finalmente condividere tutto questo con voi” ha dichiarato Meghan in un video di presentazione.

La nuova linea comprenderà prodotti per la casa, dal vasellame ai tessuti, passando per marmellate e burro. Tuttavia, gli articoli di As Ever non saranno disponibili subito: secondo alcune fonti, il debutto ufficiale della vendita avverrà solo qualche mese dopo l’uscita del programma Netflix.