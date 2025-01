Fonte: IPA Meghan Markle

Il 2025 di Meghan Markle si apre con grosse e importanti novità. Il primo giorno del nuovo anno, infatti, la Duchessa del Sussex ha aperto un nuovo canale Instagram tutto suo, senza il marito Harry, come è invece consuetudine agli esponenti delle Case Reali. Nel secondo giorno dell’anno, a sorpresa, la nuora di Re Carlo III ha lanciato invece il suo nuovo progetto With Love, Meghan, con un video social.

Nel filmato Meghan Markle presenta la sua nuova serie Netflix che la vede come protagonista assoluta, mentre al marito Harry, Duca del Sussex, è stato dedicato soltanto un frame del promo.

Meghan Markle su Netflix con With Love

Nell’ultimo anno sembrava che i diversi progetti lavorativi di Meghan Markle non riuscissero a vedere la luce e restassero solo delle indiscrezioni o dei programmi incompiuti. A inizio del 2024 infatti la Duchessa di Sussex aveva lanciato la sua nuova linea di marmellate e lifestyle American Riviera Orchard che in seguito ha incontrato diversi ostacoli amministrativi.

Era stata poi resa nota anche una sua nuova collaborazione con Netflix per una serie televisiva dedicata al lifestyle che l’avrebbe vista protagonista. Anche questo progetto sembrava non fosse destinato a diventare realtà… Ma, proprio all’inizio del nuovo anno, Meghan Markle ha stupito tutti. Il 15 gennaio 2025 ne verranno pubblicati i primi episodi sul colosso di streaming, come svelato dalla stessa Duchessa del Sussex con un video condiviso sul suo nuovo profilo Instagram ufficiale. L’ex attrice ha dichiarato di aver atteso da molto tempo questo momento: “Sono stata così entusiasta di condividerlo con voi! Spero che apprezziate lo spettacolo tanto quanto sono stata felice io nel realizzarlo”.

Dopo aver presentato il suo nuovo progetto lavorativo, Meghan Markle ha inviato gli auguri per il nuovo anno a tutti i suoi ammiratori: “Auguro a tutti voi un fantastico anno nuovo! Grazie al nostro fantastico staff e al team Netflix. Più che grata per il supporto e il divertimento! Come sempre, Meghan”.

Nel video si possono avere alcuni indizi della produzione televisiva intitolata With Love, Meghan, che avrà come tema il la cucina e “lo stile di vita”. La Duchessa di Sussex appare ai fornelli nella sua cucina o nel suo giardino in compagnia di diversi ospiti: “In With Love, Meghan, ci uniamo a Meghan in cucina, in giardino e persino all’alveare mentre si prepara a ospitare amici vecchi e nuovi”.

Meghan Markle racconta il suo progetto

La stessa Meghan Markle è protagonista del filmato che presenta la sua nuova produzione televisiva, come voce fuori campo che racconta se stessa e il suo modo di essere. “Ho sempre amato prendere qualcosa di piuttosto ordinario ed elevarlo, sorprendendo le persone con momenti che facessero loro sapere che stavo davvero pensando a loro”, svela la Duchessa del Sussex mentre prepara una torta per una sua amica, la scrittrice Mindy Kaling. “Questo è probabilmente uno dei momenti più glamour della mia vita”, è stata la risposta al dono.

In With Love la Duchessa di Sussex darà dei consigli per rendere indimenticabile e felice ogni momento, ma non perfetto: “Condividerò alcuni piccoli suggerimenti e trucchi e il modo in cui incorporare queste pratiche ogni giorno. Si tratta di connettersi con gli amici. Non siamo alla ricerca della perfezione, siamo alla ricerca della gioia“. Quest’ultima correzione sembra un modo per prendere le distanze, ancora una volta, dalla Famiglia Reale Inglese che punta sempre alla perfezione.

Alla fine del video, in un fugace frame, si nota il marito Harry d’Inghilterra colto nel gesto di abbracciarla affettuosamente, smentendo ancora una volta le voci di crisi tra di loro ma non quelle che vedono nelle ultime mosse dei Duchi di Sussex una nuova strategia. Secondo degli esperti infatti i due avrebbero deciso di dividere le loro immagini pubbliche, puntando su una nuova strategia comunicativa.