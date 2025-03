Meghan Markle, il raro video di Lilibet che gioca con la “zia” Serena Williams

Fonte: Ansa Meghan Markle

Meghan Markle è ormai social. Per la Duchessa del Sussex, è un ritorno al passato, del resto: prima di sposare il Principe Harry, la Markle era presente sui social e gestiva anche un blog di lifestyle molto letto e amato. Nelle stories del suo profilo Instagram, ha condiviso un video rarissimo in cui Lilibet gioca con la “zia” Serena Williams. L’intento è ormai chiaro: la Markle vuole ritrovare la connessione con i suoi fan, in modo più autentico. Ci riuscirà?

Meghan Markle, il video di Lilibet che gioca con la “zia” Serena Williams

“Quando le zie vengono a giocare e festeggiare. Ti voglio bene, Serena Williams”, con queste parole, Meghan Markle ha condiviso il video di Lilibet che gioca con la famosissima (e talentuosissima) tennista. Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno sempre protetto la privacy dei loro figli, Archie e Lilibet, condividendo ben poche foto o video. Ora, qualcosa – forse – è cambiato, almeno in parte.

Nel breve video condiviso su Instagram, vediamo Lilibet con un completo, una maglietta e leggings rosa con dettagli floreali, con i capelli legati in una mezza coda di cavallo. Il look sembra quasi coordinato a quello di Serena Williams, con una tuta rosa lampone. Lilibet e la “zia” Serena Williams giocano a Candy Land. Poco dopo, la Duchessa ha condiviso un’altra storia, ricordando che manca poco al lancio della nuova docuserie, With Love, Meghan. Ecco perché la Williams era presente: per “festeggiare” il nuovo progetto di Meghan e trascorrere del tempo con la dolce Lilibet.

Meghan Markle, i nuovi progetti

Non c’è niente di meglio di avere gli amici di sempre al proprio fianco nei momenti più importanti della vita: Meghan Markle e Serena Williams si sono conosciute a una festa del Super Bowl nel 2010. Nel blog The Tig, Meghan aveva parlato del loro rapporto: hanno legato sin da subito. “Ci siamo sempre supportate a vicenda, ci siamo sempre state l’una per l’altra nei momenti difficili”.

Nonostante i diversi progetti della Markle, la campagna pubblicitaria della sua nuova docuserie è stata definita quasi un flop: la serie arriva su Netflix il 4 marzo. Otto puntate in cui si cerca di offrire una “nuova interpretazione del genere lifestyle, unendo consigli pratici sulla cucina e conversazioni sincere”. Ma Robert Jobson, autore reale, ha definito il programma un po’ “noioso”.

Preoccupano i numeri

Ancora non è chiaro se anche Lilibet e Archie saranno presenti nella docuserie. Il timore è relativo ai numeri: “Se sono bassi, davvero bassi, si creerà quella pubblicità negativa che probabilmente lei non desidera”. Ma non è detto, considerando che il blog gestito dalla Duchessa del Sussex, The Tig, era piuttosto apprezzato all’epoca, e su Instagram ha già più di 2 milioni di follower. Mindy Kaling, Daniel Martin e Abigail Spencer sono presenti in alcuni episodi, così come il Principe Harry, un cameo in un video. E proprio il Duca e la Duchessa del Sussex hanno rivoluzionato la loro comunicazione, assumendo una nuova responsabile, ovvero Meredith Maines (che è grande fan della Principessa del Galles, Kate Middleton).