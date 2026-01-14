Meghan Markle, la verità dietro il ritorno in Inghilterra dopo quattro anni

Meghan Markle avrebbe accettato di tornare in Gran Bretagna con Harry e i figli Archie e Lilibet solo per "fare i soldi": le vere motivazioni

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Harry e Meghan Markle

Meghan Markle torna in Gran Bretagna dopo quattro anni. Si dice che potrebbe accompagnare Harry a Birmingham nel luglio 2027 per gli Invictus Games, o addirittura prima, e porterebbe con sé i figli Archie e Lilibet. La notizia sta facendo scalpore da giorni. Ma la novità ora riguarda le motivazioni presunte che avrebbero fatto cambiare idea alla Duchessa del Sussex.

Meghan Markle, quando è previsto il ritorno in Gran Bretagna

Lo scorso 10 gennaio su un magazine britannico è comparsa l’indiscrezione che Meghan Markle sarebbe presto tornata nel Regno Unito, insieme a suo marito Harry e probabilmente ai suoi figli Archie e Lilibet. L’occasione sarebbero gli Invictus Games che si tengono nel 2027 a Birmingham.

La Duchessa ha già accompagnato la sua dolce metà alla scorsa edizione dei Giochi in Germania. Si tratta infatti di un evento molto importante per Harry, visto che ne è l’ideatore e il promotore. E poi è un’ottima vetrina anche per Meghan, dato che è una manifestazione benefica di grande impatto e che promuove valori positivi e importanti. Per questo difficilmente se la perderebbe, anche se ciò la porterebbe di nuovo in Gran Bretagna, dove aveva giurato di non voler fare mai più ritorno.

L’indomani dalla rivelazione però un portavoce di Harry ha smentito l’indiscrezione definendola “pura speculazione”. Ma la dichiarazione non è bastata a mettere a tacere le voci di un probabile ritorno di Meghan.

Stando infatti agli ultimi rumors, la Duchessa del Sussex potrebbe addirittura rimettere piede nel Regno Unito molto prima del 2027. Tutto dipende dalle decisioni che il Governo britannico prenderà in tema di sicurezza per Harry e la sua famiglia. Pare infatti che ci sia una maggiore apertura alle richieste del figlio minore di Re Carlo e questo comporterebbe una svolta per il rientro dei Duchi e dei loro bambini a Londra.

Se infatti venisse ripristinata la protezione della polizia nei confronti dei Sussex, Meghan non avrebbe più scuse per non tornare in Gran Bretagna e portare con sé i bambini. L’ultima volta che c’è stata era il 2022, l’anno in cui è morta la Regina Elisabetta. Quella fu l’unica occasione, tra l’altro, in cui Carlo incontrò di persona la nipotina Lilibet che aveva appena un anno.

Meghan Markle, i motivi dietro il ritorno in Gran Bretagna

Secondo i media americani, Meghan non si opporrà al progetto del marito di portare la famiglia di nuovo nel suo Paese e magari non rifiuterà di incontrare Carlo e perfino William e Kate Middleton.

Il motivo, sempre secondo fonti americane, che porterebbe Lady Markle ad accettare questo compromesso sarebbero i soldi. E in secondo luogo, la necessità di riallacciare i rapporti con la Famiglia Reale per poter rientrare a Palazzo.

In pratica, stando a questa ipotesi, Harry e Meg si sarebbero resi conto che non riusciranno mai veramente a ottenere quella sicurezza economica e finanziaria cui puntano con le loro forze e i progetti professionali che hanno realizzato autonomamente in questi anni. Solo la Famiglia Reale garantirebbe loro quell’agio senza problemi che vanno ricercando. Così, Meghan avrebbe accettato di far buon viso a cattivo gioco e di assecondare Harry che desidera recuperare la vita e lo status sociale di un tempo. Ma tutto dipende se otterranno la scorta della polizia.