Meghan Markle torna in Inghilterra, le richieste assurde che irritano tutti

Meghan Markle

La notizia del ritorno di Meghan Markle in Inghilterra dopo 4 anni ha occupato le prime pagine dei media di tutto il mondo. Ma ancora più clamorose sono le richieste assurde avanzate dalla Duchessa del Sussex.

Meghan Markle, il ritorno in Gran Bretagna si complica

Meghan Markle di nuovo in Gran Bretagna, sembrava un sogno. Ha sorpreso tutti il fatto che la Duchessa del Sussex abbia acconsentito di tornare nel Regno Unito con Harry e i bambini Archie e Lilibet, dopo che più volte aveva ribadito che non ci avrebbe messo più piede, perché non intendeva più trovarsi faccia a faccia con Re Carlo o Kate Middleton e William.

A farle cambiare idea sembrava essere stata la svolta sulla questione della sicurezza. Pare che ci sia un’apertura da parte del Governo britannico a concedere la scorta della polizia a Harry e famiglia.

Ma le speranze di rivedere i Sussex a Palazzo, riuniti alla Famiglia Reale, sono durate davvero poco, viste le condizioni imposte da Meghan per il suo ritorno in Inghilterra. Nemmeno le dive più capricciose e pagate di Hollywood avrebbero avanzato tali pretese. Come dicono in molti: Meghan non si smentisce mai.

Meghan Markle, richieste assurde per il ritorno in Gran Bretagna

Meghan Markle dovrebbe accompagnare Harry a Birmingham nel 2027 in occasione degli Invictus Games e con loro dovrebbero esserci anche i due figli Archie e Lilibet. Ma ha già imposto delle condizioni estreme per potersi spostare.

Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha rivelato che la Duchessa del Sussex vuole quattro piani di un hotel riservati a lei e misure di sicurezza superiori a quelle riservate normalmente ai capi di Stato.

“Vuole che quattro piani dell’Hyatt vengano completamente chiusi solo per lei”, ha dichiarato l’insider. Non solo, la moglie di Harry pretende una scorta 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e vetri antiproiettile. E ha aggiunto: “Il personale non deve mai guardarla e vuole che tutto passi da lei per avere ogni cosa sotto controllo”.

“Chiunque abbia a che fare con lei deve chiamarla ‘Sua Altezza Reale la Duchessa del Sussex’. Senza eccezioni”, ha detto la fonte, malgrado dal 2020 non lavori più per la Monarchia.

Meghan Markle, dallo chef personale alla flotta d’auto

Tra le sue richieste ci sono anche “autisti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, una flotta di auto di lusso e una scorta della polizia dall’aeroporto all’hotel”.

“Non si tratta solo di protezione”, ha commentato la fonte. “Sta chiedendo una fortezza. Vetri antiproiettile ai Giochi, sicurezza armata ovunque vada.” E ha aggiunto che tutti i suoi pasti devono essere cucinati dal suo chef personale.

L’insider non manca di sottolineare come Meghan voglia sempre essere al centro dell’attenzione, anche quando non dovrebbe essere lei la protagonista, come nel caso degli Invictus games che celebrano i veterani di guerra.

Ovviamente Meghan non viaggerà sola al seguito di Harry, ma vuole portare con sé un assistente, un team completo di trucco e parrucco e sta spingendo per avere “quattro stanze separate solo per il suo staff di pubbliche relazioni. Nulla sarà lasciato al caso”.

Ammesso che poi davvero torni in Inghilterra. Le sue pretese esagerate non solo allontanano la possibilità del suo viaggio, ma stanno già facendo molto irritare gli organizzatori dell’evento e il Palazzo.