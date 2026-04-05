Meghan Markle sorprende i figli Archie e Lilibet con un regalo di Pasqua vintage

Pasqua in stile retrò per Archie e Lilibet: Meghan Markle sceglie regali classici, svelando una tradizione familiare fatta di semplicità e affetto

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IPA Meghan Markle

Pasqua all’insegna della semplicità e dal sapore retrò per Meghan Markle. La Duchessa di Sussex ha deciso di sorprendere i figli Archie e Lillibet, avuti dal Principe Harry, con dei regali diversi dal solito. Una scelta in controtendenza rispetto all’era digitale. Niente dispositivi tecnologici o giochi elettronici bensì oggetti dal sapore classico, capaci di evocare un’idea di infanzia più tradizionale. Un segnale che sembra voler sottolineare un approccio educativo attento e consapevole, lontano dagli eccessi della modernità.

I giocattoli che Meghan Markle ha regalato ai figli a Pasqua

Qualche giorno prima di Pasqua, Meghan Markle è stata avvistata in un negozio di giocattoli a Montecito, in California, intenta ad acquistare alcuni regali da mettere nei cestini pasquali. “Stava acquistando regali di Pasqua per i suoi figli e i suoi figliocci”, ha rivelato una fonte a People. “È rimasta lì per un po’, parlando con il personale e scegliendo i regali”, ha aggiunto.

Tra questi, giochi dal gusto retrò come le carte Magic Rabbit e i celebri Sea-Monkeys, piccoli kit per allevare minuscole creature acquatiche, diventati iconici già dagli anni Sessanta.

Si tratta di oggetti che attraversano le generazioni e che conservano un forte valore simbolico. Più che semplici passatempi, rappresentano un ponte tra passato e presente, capace di unire i genitori e i figli tramite delle esperienze condivise. Una scelta che sembra riflettere il desiderio di recuperare un tempo più lento, fatto di scoperta e immaginazione.

In un contesto sempre più dominato dagli schermi, il ritorno ai giochi tradizionali appare come una tendenza in crescita. La decisione di Meghan Markle si inserisce proprio in questa direzione: privilegiare strumenti che stimolino la creatività, l’interazione e la curiosità, piuttosto che il consumo passivo di contenuti digitali.

Non è la prima volta che la cognata di Kate Middleton manifesta l’intenzione di garantire ai propri figli un’infanzia il più possibile “normale”. L’attenzione alla qualità del tempo trascorso insieme e alla dimensione educativa del gioco sembra essere al centro di questa visione.

In questo senso, la scelta dei giocattoli retrò assume un significato che va oltre la semplice nostalgia, trasformandosi in una dichiarazione di intenti sul modo di crescere le nuove generazioni.

La vita dei figli di Harry e Meghan in California

Meghan Markle e Harry stanno crescendo il figlio, il Principe Archie, di 6 anni, e la figlia, la Principessa Lilibet, di 4 anni, lontano dai riflettori, in California.

Il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato i loro incarichi reali nel Regno Unito nel 2020, trasferendosi nello Stato natale di Meghan, dove attualmente continuano a vivere con i loro bambini.

In un post su Instagram pubblicato il 2 aprile, Lady Markle ha condiviso un video in cui Archie scia, seguendo le orme del padre. Il filmato mostra il nipote di Re Carlo che scivola lungo un pendio innevato accompagnato da Harry mentre la moglie lo osserva con entusiasmo.

“I miei ragazzi! Impari in fretta, Archie! Sono così orgogliosa“, ha scritto Meghan a corredo della clip. Il post ha generato innumerevoli messaggi di apprezzamento e centinaia di like in poche ore.