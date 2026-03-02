La Duchessa di Sussex sceglie un capo low cost per il suo viaggio all'estero con il Principe Harry. Ma la tempistica è ancora una volta sbagliata

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

Giornalista, esperta di tv e lifestyle

IPA Meghan Markle

È nota per il suo amore per la moda di lusso ma Meghan Markle ha fatto uno strappo alla regola durante il suo viaggio in Giordania con il Principe Harry. Ha ceduto al fascino del low cost, sfoggiando una giacca di Zara alla portata di tutte.

Meghan Markle in Giordania con la giacca Zara

Per la visita al Centro nazionale per la riabilitazione dei tossicodipendenti ad Amman, la Duchessa di Sussex ha indossato una giacca di Zara.

Color tortora, con vestibilità comoda e collo alto. In filato misto lana, tasche frontali nascoste e impunture a contrasto. Fa parte della nuova collezione ed è disponibile sul sito web del marchio al prezzo di 99.95 euro.

Meghan Markle l’ha scelta per un look basic, con maglione nero e pantaloni coordinati, in linea con il suo stile minimalista ma estremamente chic. Di recente nel suo documentario su Netflix la moglie del Principe Harry ha ammesso che le piace mischiare l’alto con il basso, capi di maison prestigiose con quelli di brand più accessibili.

E in Giordania è andata proprio così: giacca Zara ma scarpe Chanel. High-low e un tocco decisamente raffinato.

IPA

Non è certo la prima volta che Meghan Markle sceglie Zara, anche se il suo rapporto con il celebre marchio spagnolo è stato altalenante. Dopo aver smesso di indossare capi Inditex in pubblico nel 2016, la Duchessa ha sfoggiato nel 2023 una tuta corta bianca con cintura abbinata agli Invictus Games di Düsseldorf.

Dopo una pausa di qualche anno ha riscelto questo marchio, dimostrando che il passato può incontrare il presente senza sforzo, mantenendo eleganza e contemporaneità.

IPA

La visita di Meghan e Harry in Giordania fa discutere

Il viaggio di Harry e Meghan in Giordania, in occasione di un evento dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, avviene in uno dei momenti più delicati per la monarchia britannica, segnato dall’arresto dell’ex Principe Andrea.

Pur non essendo più membri attivi della royal family, Harry ha recentemente espresso la volontà di ricucire i rapporti con i familiari. Ma questa apparizione pubblica nel bel mezzo della crisi più grave e profonda per la Corona britannica appare quanto meno inopportuna.

La visita è stata legittimamente motivata da un invito dell’OMS – ed è stata pure piuttosto breve – ma senza incarichi ufficiali i Sussex avrebbero potuto rimandare, evitando così di catalizzare l’attenzione dei media in un periodo già decisamente turbolento.

IPA

Finora né Harry né Meghan hanno commentato lo scandalo legato allo zio Andrea, mentre tutti gli occhi sono puntati sulle prossime mosse di Re Carlo, impegnato nelle indagini e nella valutazione di possibili meccanismi per escludere il fratello minore dalla linea di successione.

Tra l’altro, non è la prima volta che Meghan Markle e Harry riappaiono in pubblico in momenti delicati per la famiglia reale: già in passato l’ex attrice aveva scelto di lanciare progetti pubblici, come il proprio marchio di lifestyle, mentre Kate Middleton e Carlo si prendevano una pausa dagli impegni ufficiali per motivi di salute, suscitando inevitabili discussioni sull’opportunità di tali tempistiche.