Harry e Meghan a Pasqua, le nuove immagini dei figli mostrano un grande cambiamento

Archie e Lilibet protagonisti della Pasqua: Meghan Markle condivide foto tra caccia al tesoro di cioccolato e un evidente cambiamento dei figli

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IPA Harry e Meghan

Meghan Markle ha scelto ancora una volta i social per offrire uno sguardo sulla vita privata della sua famiglia. In occasione delle festività pasquali, la moglie del Principe Harry ha pubblicato foto e video che raccontano momenti trascorsi nella residenza di Montecito, in California, insieme ai figli, il Principe Archie, 6 anni, e la Principessa Lilibet, 4.

Le immagini mostrano un clima domestico e rilassato, lontano dai protocolli della vita reale britannica. Con un semplice messaggio di auguri (“Buona Pasqua!”), la Duchessa di Sussex ha accompagnato contenuti che la ritraggono impegnata nelle attività quotidiane, tra cui la cura del pollaio.

In alcuni scatti è visibile mentre dà da mangiare alle galline verdure a foglia verde, come bietole e altri ortaggi, o mentre raccoglie le uova, indossando dei comodi zoccoli.

Un’abitudine che la stessa ex attrice aveva già raccontato in precedenti occasioni, descrivendola come uno dei momenti più appaganti della sua quotidianità. La produzione di uova, a quanto pare, è tale da consentire alla famiglia di condividerle anche con amici e vicini.

La Pasqua di Harry e Meghan con i figli

Protagonisti delle immagini di Meghan Markle sono soprattutto Archie e Lilibet, ripresi mentre partecipano alle tradizionali attività pasquali. I due bambini appaiono intenti in una caccia alle uova di cioccolato nel grande giardino della villa, correndo con cestini alla ricerca dei dolci e regali nascosti (tra cui alcuni retrò).

La scena richiama una consuetudine diffusa in diversi Paesi, in cui le uova vengono nascoste per essere trovate dai più piccoli. In uno dei momenti condivisi, Lilibet – chiamata affettuosamente Lili – indossa un cerchietto con orecchie da coniglio, simbolo legato alla tradizione secondo cui proprio il coniglio pasquale si occupa di nascondere le uova.

Non mancano attività creative: Meghan ha mostrato anche i figli impegnati a decorare le uova in cucina. In particolare Archie sembra utilizzare uno strumento specifico per la decorazione, una sorta di mattarello progettato per disegnare motivi sulle uova con i pennarelli. Le immagini restituiscono così una dimensione familiare fatta di giochi, manualità e momenti condivisi.

Come sono diventati i figli di Harry e Meghan Markle

Le fotografie pubblicate hanno attirato l’attenzione anche per un altro motivo: la crescita evidente dei figli di Harry e Meghan. A sei e quattro anni, Archie e Lilibet appaiono più alti e dinamici, sempre in movimento, con i capelli rossi ereditati dal padre.

Le immagini, pur mantenendo una certa riservatezza — i volti dei piccoli non vengono mostrati — offrono scorci della loro vita lontano dal Regno Unito, in un contesto caratterizzato da ampi spazi verdi. La proprietà di Montecito si distingue infatti per la presenza di giardini estesi, alberi, il già citato pollaio e persino un piccolo ruscello con laghetto.

Nello stesso periodo, nel Regno Unito, il Principe William, Kate Middleton e i loro tre figli George, Charlotte e Louis hanno preso parte alla tradizionale messa pasquale presso la Cappella di San Giorgio, nel Castello di Windsor. Un appuntamento ufficiale che sottolinea, ancora una volta, la differenza tra le due dimensioni familiari: da un lato la vita istituzionale, dall’altro una quotidianità più privata e informale.