Harry e Meghan Markle, il grande annuncio per evitare l’ennesimo fallimento

Fonte: IPA Harry e Meghan Markle

With love, Meghan è lo show di Meghan Markle atteso su Netflix il 4 marzo, dopo che l’uscita è stata rimandata a seguito degli incendi che hanno devastato Los Angeles. Ma circolano già voci di flop, come chi reputa la Duchessa del Sussex un filo “antipatica”. Ed ecco che, per evitare l’ennesimo fallimento, Harry e Meghan hanno fatto un grande annuncio al loro staff: c’è una nuova responsabile della comunicazione. Ed è grande fan di… Kate Middleton. Ma procediamo per punti.

Harry e Meghan Markle assumono Meredith Maines come responsabile della comunicazione

A riferire e confermare l’annuncio di Harry e Meghan Markle al loro staff è stato Axios: un grande cambiamento – necessario, del resto – in vista del nuovo show di Netflix e di tutti i progetti futuri, che devono essere curati con grande attenzione, considerando che la popolarità del Duca e della Duchessa del Sussex è praticamente ai minimi storici. Meredith Maines è un nome forte, ha lavorato per Google, si è occupata delle comunicazioni per Hulu ed è stata talent manager per American Idol. Ma è anche una grande fan di Kate Middleton, la Principessa del Galles.

Con una dichiarazione, Meredith Maines ha confermato il suo nuovo incarico, che inizia ufficialmente il 3 marzo. “Sono onorata di collaborare con il Principe Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex, per evidenziare il fantastico lavoro che stanno svolgendo tramite Archewell, il loro più ampio portafoglio aziendale e il lavoro non-profit. Sono entusiasta di aiutarli a raccontare la loro storia di imprenditori, costruttori e filantropi, supervisionando tutte le comunicazioni per la coppia e le loro iniziative”. Oltre Meredith, la coppia ha scelto di assumere anche Shahed Fakhari Larson.

La pessima reputazione di Harry e Meghan

Avere Harry e Meghan come datori di lavoro ci sembra il sogno di una vita? Forse no, considerando che alcuni ex dipendenti hanno coniato persino il termine “Sussex Survivors Club” dopo aver smesso di collaborare con loro. In pratica, si considerano dei “sopravvissuti”. A tanto arriverebbero, dunque, secondo le indiscrezioni, le difficoltà di lavorare insieme al Duca e alla Duchessa di Sussex. Molti dipendenti avrebbero davvero faticato a soddisfare le loro richieste, e sono stati costretti ad andarsene o… persino a farsi cacciare via.

C’è da dire che al momento sono tanti i progetti che Meghan Markle ha in cantiere, anche se la campagna pubblicitaria del suo nuovo show su Netflix, With love, Meghan, è considerata già quasi un flop, e la docuserie non è nemmeno ancora uscita. Poi, la primavera è dietro l’angolo, e anche questo periodo è cruciale per i Sussex, considerando che deve avvenire il lancio dell’azienda di lifestyle. Tutto ha subito un rebranding studiato per prevenire l’ennesima débâcle. Intanto cresce la popolarità di Kate Middleton e del Principe William: proprio Meredith Maines sarebbe grande fan della Principessa del Galles. E chissà come accoglierà queste voci la Markle, da sempre in “leggera” competizione con Kate. Ma, alla fine, non si tratta di questo né di confronti: il Duca e la Duchessa del Sussex hanno fatto delle scelte non sempre positive in termini di comunicazione.