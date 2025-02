Meghan Markle, la campagna pubblicitaria della serie è un flop. “Sempre più antipatica”

Meghan Markle prepara il lancio della sua serie, "Meghan, with love" ma è giù un fallimento. "Non è simpatica e sembra finta" nelle nuove immagini

Fonte: IPA Meghan Markle

Meghan Markle non sa più cosa inventarsi per pubblicizzare la sua nuova serie su Netflix, in uscita il prossimo 4 marzo, dal titolo Meghan, with love. Il format non sembra così innovativo: la Duchessa del Sussex dà consigli su ricette, giardinaggio e tutto quello che occorre per stare bene a casa propria. Ma a dir la verità è poco credibile nei panni della perfetta casalinga, soprattutto se ai fornelli indossa bracciali, diamanti e orologio d’oro.

Meghan Markle non può fallire

Meghan Markle non può permettersi di fallire un’altra volta. E sta facendo di tutto per promuovere la sua serie, Meghan, with love. Se già la precedente con Harry che raccontava la loro vita a Palazzo, non è stata il successo sperato, ancora più difficile è suscitare l’interesse continuo per la versione “guru del benessere” della Duchessa. Per lei un ritorno all’origine, visto che prima di sposarsi col figlio di Re Carlo, aveva un blog dove dispensava consigli per stare meglio.

Fonte: IPA

Ecco allora la martellante campagna pubblicitaria della nuova serie a pochi giorni dalla sua uscita. Ma gli spot hanno quasi raggiunto l’effetto contrario, Meg non risulta particolarmente simpatica e nemmeno in parte. Già le prime immagini mostrate in anteprima avevano sollevato qualche critica per il modo in cui si presentava la Duchessa.

Meghan Markle, il video del backstage

Allora Meg ha postato sul suo nuovo profilo Instagram un video del backstage della serie dove mostra quello che nessuno vedrà. E anche in questo caso sono arrivate nuove critiche. A cominciare dalla felpa che indossa, la stessa di Lady Diana, da tutti giudicata fuori luogo. Ma a Lady Markle piace sottolineare il legame con la suocera scomparsa. D’altro canto, suo marito Harry si è fatto paladino della madre, vittima come lui, del Palazzo.

Ma non solo. Nel video compare anche Harry, eppure il Principe è estraneo al progetto. Infatti, pare che compaia solo in qualche cameo, perché i Sussex hanno deciso di separare le carriere. Ma Harry piace molto di più di lei di solito e soprattutto al pubblico interessa la loro relazione. Così, eccolo spuntare nel video promozionale mentre si abbracciano teneramente per mostrare a tutti che il loro rapporto va a gonfie vele.

Fonte: IPA

Meghan Markle, le nuove immagini della serie Netflix con lo chef

Poi è toccato a Netflix pubblicare nuove immagini della serie. E qui Meghan è in cucina con lo chef Roy Choi. I due si divertono un mondo a preparare manicaretti nella cucina extra lusso della Duchessa e intanto scherzano e ballano. Lei rivela la sua passione per il karaoke e lui condivide. Ma il tutto suona di costruito, come mostrano i dialoghi tra la Duchessa e lo chef.

Fonte: IPA

Nella clip, i due discutono della musica che chef Choi preferisce ascoltare mentre cucina. Meghan dice: “La parte migliore di Koreatown è che puoi andare in discoteche e bar karaoke a tutte le età”. Continua: “Nessuno parla di tutti quei balli che erano così importanti. È stato così divertente”. Anche i gioielli sfoggiati da Meg sembrano un po’ troppo eccessivi per il contesto.

Meghan, with Love, quando e dove vederla

La serie, composta da otto episodi, esce il 4 marzo su Netflix e offre uno spaccato della vita di Meghan a Los Angeles. “Meghan condivide consigli e trucchi personali, abbracciando l’allegria rispetto alla perfezione e sottolineando quanto sia facile creare bellezza, anche nell’inaspettato”, ha affermato Netflix in una nota.