Meghan Markle ha deciso di ricostruire nuovamente la sua vita, dopo la breve parentesi in Inghilterra come membro senior della Famiglia Reale Inglese. La Duchessa di Sussex e il marito Harry hanno lasciato l’Europa a inizio 2020 e hanno deciso di vivere in California, a Montecito, in una tenuta da sogno.

L’ex attrice si è creata anche una nuova carriera lavorativa, lasciando i set per diventare imprenditrice. Meghan Markle, infatti, ha lanciato una sua linea di prodotti alimentari e per la casa, As Ever, promossa anche da una serie televisiva che la vede protagonista, targata Netflix. Si tratta di With Love, Meghan, giunta alla seconda stagione. Ma l’esordio di questa nuova parte della produzione tv sembra non aver riscosso un grande seguito, facendo presupporre già a un possibile flop.

Meghan Markle, gli ascolti non convincono

Meghan Markle è nuovamente protagonista di Netflix, visto che la seconda parte della sua serie With Love, Meghan ha esordito sulla piattaforma lo scorso 26 agosto 2025. L’uscita delle nuove puntate dello show è stata ripresa dai quotidiani di tutto il mondo ed è stata accompagnata da delle nuove rivelazioni della Duchessa di Sussex sulla royal family che hanno riacceso strategicamente l’attenzione su di lei.

Malgrado questa grande attenzione mediatica, nei primi giorni d’uscita, With Love, Meghan non è entrata nella top ten delle serie televisive più viste su Netflix né in Inghilterra, né negli Stati Uniti. Un dato, questo, che fa presupporre il possibile flop della serie, anche perché solitamente questi prodotti hanno la maggiore riuscita in termini d’ascolti nelle prime settimane di pubblicazione. Così è stato, infatti, anche per la prima stagione dello show, che, dopo l’uscita, è rimasta nella top ten a livello globale per due settimane e avrebbe totalizzato complessivamente 5,3 milioni di visualizzazioni.

Se la seconda parte di With Love, Meghan non dovesse raggiungere i risultati sperati, la situazione professionale dei Duchi di Sussex si potrebbe molto complicare. Secondo le indiscrezioni, la coppia ha avuto già diverse difficoltà nel rinnovo del contratto Netflix, che è passato da un accordo di esclusiva a un semplice diritto di prelazione. Eventuali problematiche nel rapporto con la piattaforma di streaming potrebbero portare anche delle conseguenze negative alla Archewell Productions e al marchio As Ever, di cui è finanziatrice.

Meghan Markle, le rivelazioni personali

Meghan Markle potrebbe ricevere una delusione dal suo show With Love, Meghan che non starebbe raggiungendo il successo sperato. Tutto ciò anche se la Duchessa di Sussex, oltre a cucinare con i suoi ospiti, si è aperta ad alcune rivelazioni personali, durante gli ultimi episodi dello show televisivo. La nuora di Re Carlo III ha rivelato che, tra i due, è stato Harry d’Inghilterra il primo a dichiarare apertamente il suo amore: “Me l’ha detto lui”.

L’ex attrice, invece, ha scoperto il suo amore per il Duca durante il viaggio in Botswana: “Sì, è stato al nostro terzo appuntamento… Abbiamo campeggiato insieme per cinque giorni. Ci si conosce davvero quando si è insieme in una piccola tenda”.

Meghan Markle ha svelato anche la sua grande voglia di diventare madre: “Ricevevo la mia paghetta e andavo da Kmart a comprare una vera borsa per pannolini. Vorrei una vera borsa per pannolini per prendermi cura della mia bambola. Ho sempre desiderato essere mamma. Mi piace tantissimo. È ancora meglio di quanto mi aspettassi”. Infine una rivelazione su Archie e Lilibet: “I miei figli vogliono tanto un gatto!”.