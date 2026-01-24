Decisamente deludente With Love, Meghan su Netflix. Pubblico e critica l'hanno distrutta e Netflix ha fatto un passo indietro, senza però "licenziarla"

Una cocente delusione per Meghan Markle, che in questa nuova fase della sua vita sembra voler puntare tutto sul mondo dello spettacolo. Lo streaming l’aveva ben accolta ma, dopo un po’, gli equilibri sono nettamente cambiati.

Ora sappiamo che il suo With Love, Meghan non tornerà su Netflix. La piattaforma ha deciso di staccare la spina dopo la seconda stagione. Si tratta della sua serie lifestyle, lanciata con una grande promozione. Un progetto decisamente personale per la Duchessa di Sussex, che aveva aperto le porte di una lussuosa villa in affitto da quasi 5 milioni di euro a Montecito (non la sua residenza).

Il suo intento era quello di condividere momento di convivialità insieme ad amici e chef stellati, consigli di stile, ricette e quant’altro. Uno slice of life patinato, che però non ha convinto il pubblico.

Meghan Markle, progetto fallito su Netflix

Perché la serie di Meghan Markle è stata cancellata da Netflix? Fonti vicine alla produzione parlano di una scelta legata anche alla grande mole di lavoro richiesta dal particolare format. Non una bocciatura totale, però, dal momento che si vocifera di eventuali speciali per le festività. Al momento, però, non c’è nulla di ufficiale e siglato.

Gli stessi contenuti potrebbero però trovare spazio con dei format più brevi e agili (ed economici), destinati ai social e soprattutto al marchio lifestyle di Meghan Markle, As Ever, sul quale la Duchessa sembra ora intenzionata a puntare tutte le proprie energie.

Il costo era dunque eccessivo ma, di fatto, Netflix avrebbe potuto approvare il rinnovo se almeno il pubblico avesse dimostrato un chiaro interesse. Gli ascolti invece non sono stati esaltanti. Nonostante il tipo di personaggio al centro della scena, With Love, Meghan non è mai entrato nella Top 10 della piattaforma, ad esempio. A dire il vero, neanche nella Top 100 o 200, ma neanche 300. Il suo programma si è fermato al 383° posto tra i contenuti più visti, con 5,3 milioni di visualizzazioni globali nella prima metà del 2025.

Ciliegina sulla torta: dure critiche online, con il 23% appena di gradimento su Rotten Tomaoes. Molte recensioni di utenti l’hanno definito semplicemente un “riempitivo lifestyle senz’anima”, dal tono giudicato eccessivamente costruito.

Proprio nella seconda stagione, uscita la scorsa estate, la Duchessa si era lasciata andare a confessioni più personali, parlando della sua storia d’amore con il principe Harry. Un tentativo di riaccendere la fiamma iniziale con il pubblico, che però non ha funzionato.

Il futuro di Meghan Markle

Nonostante lo stop alla sua serie, il rapporto con Netflix non si è lacerato. Meghan Markle ha infatti ribadito di voler proseguire la collaborazione attraverso il brand As Ever. Il 2026 potrebbe segnare la svolta, o almeno così spera la Duchessa.

Stando al Daily Mail, infatti, sarebbe al lavoro sul suo primo libro di cucina per adulti, in uscita nel 2027, con ricette e consigli per ricevere a casa ispirati anche allo show. Nel frattempo, la sua linea dovrebbe ampliarsi anche al settore homeware, candele e vini. Si mormora addirittura dell’arrivo di un Cabernet Sauvignon californiano. Che dire, la televisione di colpo può attendere: per Meghan Markle, il futuro profuma di carta stampata, design per la casa e calici di rosso.