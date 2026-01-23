Meghan Markle, la grande assente ai funerali di Valentino. “Ci teneva molto”

Meghan Markle avrebbe voluto partecipare ai funerali di Valentino. Si sarebbe messa in contatto con l'entourage dello stilista ma senza risultati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Funerali Valentino, folla di celebrities per l’ultimo saluto al grande stilista

Meghan Markle avrebbe voluto partecipare ai funerali di Valentino nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri a Roma, dove si sono riuniti gli amici, i più stretti collaboratori dello stilista, ma anche grandi celeb come Anne Hathaway e Anna Wintour.

Meghan Markle, grande assente ai funerali di Valentino

Meghan Markle è una grande estimatrice di Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni. Per questo motivo ci teneva a partecipare ai suoi funerali a Roma.

In questo caso, non si sarebbe fatta molti problemi circa la sua sicurezza. Se avesse ricevuto l’invito o qualcuno l’avesse contattata per partecipare, non ci avrebbe pensato due volte e sarebbe partita immediatamente, lasciando Harry e figli in California. Ma nessuno l’ha presa in considerazione.

Eppure ai funerali di Valentino hanno partecipato star come Anne Hathaway, molto legata allo stilista che ha realizzato per lei capi meravigliosi. Tra l’altro si erano incontrati anche sul set de Il diavolo veste Prada. C’erano anche Elizabeth Hurley e il figlio Damian, Ginevra Elkann, Simona Ventura, Anna Wintour e poi Donatella Versace, Tom Ford, Brunello Cuccinelli, Ermanno Scervino, Anna Fendi, Alessandro Michele, Natalia Vodianova e Antoine Arnault. Solo per citare alcuni dei partecipanti alle esequie.

Insomma, erano presenti tutti quelli che contano nel mondo dello spettacolo e della moda, tranne Meghan.

Getty Images

La delusione di Meghan Markle

Le solite malelingue d’Oltreoceano sostengono che la Duchessa del Sussex voleva partecipare ai funerali di Valentino non solo per rendere omaggio al grande stilista, ma anche per ritagliarsi un posto di primo piano nella moda. Ha già provato a fare il suo ingresso facendosi invitare alla Paris Fashion Week.

“Meghan ha visto questa come un’opportunità“, ha rivelato una fonte vicina alla Duchessa. “Non si tratta solo di rendere omaggio, ma di far parte della cerchia ristretta del mondo della moda. Sa che questo è uno di quei momenti in cui l’immagine e il tempismo contano”.

L’insider avrebbe rivelato all’esperto di star, Rob Shuter, che Meghan ha tentato di contattare l’entourage di Valentino, sperando di assicurarsi un posto alla funzione. Ma evidentemente non è riuscita a ottenere quello che voleva.

Meghan Markle, i look di Valentino

In ogni caso, è vero che Lady Markle ama le creazioni di Valentino e ha sfoggiato diversi look del grande stilista.

Getty Images

Nel 2019 Meghan ha indossato un abito rosso con cappa in Marocco, durante un tour reale con Harry. Ai Global Citizen Live nel 2021 ha sfoggiato un bellissimo miniabito bianco, in stile anni Sessanta, con applicazioni floreali. Poi agli Invictus Games si è presentata con un tailleur pantalone bianco.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp