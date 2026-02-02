Meghan Markle e il flop su Netflix: il lifestyle della Duchessa “manca di originalità”

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Il lifestyle è un terreno affollato e spietato. Lo ha scoperto anche Meghan Markle, che con il suo progetto Netflix With Love, Meghan ha provato a reinventarsi guru di cucina, stile e buone maniere contemporanee. Il risultato? Numeri poco brillanti, entusiasmo evaporato in fretta e una “mancanza di originalità” che la colloca sul ciglio di un precipizio. La domanda viene spontanea: era davvero questa la strada giusta per la Duchessa di Sussex? Forse no.

Meghan Markle, i numeri Netflix frenano l’entusiasmo

Quando Netflix ha diffuso i dati di visione della seconda metà del 2025, per Meghan Markle è arrivata una doccia fredda. With Love, Meghan, il suo show sul lifestyle lanciato nella primavera dell’anno scorso, ha sì incuriosito all’inizio, ma è scivolato rapidamente ai margini dell’interesse generale. La seconda stagione, uscita in estate, si è infatti persa nel mare magnum del catalogo della piattaforma streaming raccogliendo un pubblico ridotto e un impatto quasi invisibile.

Anche lo speciale natalizio, che puntava tutto sulle emozioni e sui buoni sentimenti, non ha invertito la rotta. Numeri bassi, classifica impietosa e un futuro che, oggi, appare tutt’altro che roseo per la Duchessa di Sussex. Voci di corridoio dicono che non ci sarà il rinnovo per una terza stagione.

Il problema dell’originalità

Secondo diversi osservatori reali, il problema non sarebbe tanto Meghan Markle quanto il format vero e proprio. Cucina, chiacchiere, consigli di stile e ospiti famosi sono di certo ingredienti familiari…fin troppo. In un ecosistema dominato da creator, chef improvvisati e influencer ultra-performanti che sui social spopolano, emergere senza un’idea davvero distintiva è una missione quasi impossibile al giorno d’oggi.

La Duchessa appare sempre cordiale, elegante, perfettamente a suo agio davanti alla camera e dietro ai fornelli, ma non ha quel guizzo capace di trasformare un programma in un appuntamento fisso. Quel non-so-che che la renderebbe unica e, di conseguenza, imperdibile. È poi l’assenza di un vero “dietro le quinte” domestico, qualcosa che il pubblico televisivo si aspettava da lei in una sorta di anelito voyeuristico, a mancare di più. Detta in soldoni: Meghan non ci fa guardare dal buco della serratura e questo non ci piace.

As Ever, il brand di Meghan Markle che divide

Archiviata (forse) l’avventura televisiva, Meghan Markle sembra puntare tutto sul suo brand lifestyle As Ever. Marmellate artigianali, miele, tè e candele: un’estetica curata (come sempre), un racconto rassicurante (di nuovo) e una community affezionata (per quanto?). Ma anche qui le reazioni sono contrastanti.

Ogni lancio viene accolto con entusiasmo dai fan più convinti e con sarcasmo da chi vede nel progetto più forma che sostanza. L’ultimo, in occasione di San Valentino, ha acceso le polemiche dal momento che invece di una nuova collezione, è stato riproposto solo il ritorno di un prodotto già conosciuto. Sui social, come ci si può immaginare, è già partito il coro delle critiche più o meno feroci.

E adesso? C’è chi suggerisce un ritorno alle origini, ovvero alla recitazione, e chi invece vede nei contenuti brevi (magari social) la dimensione più adatta per la Duchessa. In ogni caso, questa intrapresa ora non è forse la via giusta e qualsiasi cambiamento non può che farle bene.