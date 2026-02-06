IPA Meghan Markle, brand As ever in crisi: prodotti regalati

Di colpo Meghan Markle è tornata al centro del gossip internazionale. Ciò non vuol dire che fosse sparita dai radar, anzi, ma in questo caso non si parla di virgolettati di insider o esperti della Famiglia Reale.

Al centro del dibattito sono finiti alcuni prodotti del suo brand lifestyle As ever. Secondo Page Six, starebbero di fatto invadendo gli uffici Netflix di Los Angeles. Si va dai barattoli di marmellata alle candele profumate, fino a delle bottiglie di vino. Un’immagine curiosa, quasi surreale, che alimenta interrogativi sul futuro del progetto imprenditoriale della Duchessa di Sussex.

Cosa accade negli uffici Netflix

Stando alle indiscrezioni, nei palazzi Icon Tower ed Epic Building del campus Netflix, a Hollywood, ci sarebbero ben due stanze adibite. Magazzino, colme di prodotti As ever. Fonti interne raccontano di dipendenti che escono con sacchetti pieni di articoli forniti gratuitamente:

marmellate;

miele;

candele;

tè;

vino;

flower petal sprinkels.

“C’è così tanto overstock che li stanno regalando”, avrebbe confidato una fonte, parlando di veri e propri omaggi ai dipendenti. Allo stato attuale, Netflix e i rappresentati di Meghan Markle non hanno commentato ufficialmente. È però giunta una precisazione dal team della Duchessa: l’inventario destinato alla vendita sarebbe stato trasferito ormai da tempo in un altro magazzino. Quanto rimasto negli uffici, dunque, sarebbe soltanto materiale promozionale, destinato a regali, sample e attività di marketing.

Vendite di Ase ver

La polemica giunge poche settimane dopo un altro episodio che aveva riacceso i riflettori sul brand. Parliamo di un glitch del sito As ever, che aveva mostrato erroneamente numeri impressionanti di inventario non venduto.

Si parla di 220mila barattoli di marmellata, 90mila candele, 70mila bottiglie di vino e decine di migliaia di altri prodotti. Un dettaglio che si potrebbe definire come allarmante. Qualcuno aveva addirittura parlato di crisi imminente dell’avventura imprenditoriale di Meghan Markle.

Fonti vicine all’azienda hanno però respinto con forza questo tipo di lettura, sostenendo che si tratti di una strategia di espansione internazionale. A remare contro, secondo alcuni, sarebbe la scelta di collocare il brand in una fascia premium, considerando i costi:

14 dollari per la marmellata;

64 dollari per una candela;

fino a 89 dollari per una bottiglia di brut.

Il futuro di Meghan Markle

Alla luce di tutto ciò, permangono dubbi sul destino di As ever. Il brand appare strettamente legato al rapporto con Netflix, considerando la nascita in estensione al progetto televisivo With Love, Meghan, ormai cancellato.

Proprio alla luce del mancato ritorno in streaming, ci si aspetterebbe un ridimensionamento. Meghan Markle non sarebbe però intenzionata a compiere alcun passo indietro. In un’intervista al podcast The Circuit, infatti, ha raccontato come i primi lanci siano andati sold out in pochissimo tempo. Ciò ha spinto il team a moltiplicare la produzione, preparandosi anche a risponde a una domanda internazionale. Non resta dunque che attendere. I fatti potrebbero confermare o smentire questa versione. Nel frattempo, però, la luce in fondo al tunnel (mediaticamente parlando) è ancora lontana.