“Meghan Markle e Harry alle Olimpiadi invernali 2026”. Ma nessuno li ha invitati

Meghan Markle e Harry alle Olimpiadi di Milano-Cortina, le voci si moltiplicano ma non ci sono conferme. Anche perché pare che non siano stati invitati

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry e Meghan Markle agli Invictus Games in Canada

Meghan Markle e Harry alle Olimpiadi invernali Milano – Cortina 2026? Da tempo circolano rumors sulla possibile presenza dei Duchi dei Sussex ai Giochi olimpici ma non ci sono conferme. Anzi pare proprio che la coppia non abbia ricevuto alcun invito ufficiale.

Meghan Markle e Harry, ospiti ideali delle Olimpiadi invernali 2026

Meghan Markle e soprattutto Harry sarebbero stati considerati degli ospiti interessanti alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina che si aprono ufficialmente il 6 febbraio. Infatti, il Principe è un amante delle competizioni sportive e considera lo sport un’attività che valorizza gli individui e il senso di squadra. Tanto è vero che Harry è il fondatore e patrono degli Invictus Games. Per questo sarebbe stato un ospite molto gradito alle Olimpiadi invernali 2026.

Meghan ovviamente lo avrebbe accompagnato. Una trasferta italiana che probabilmente non le sarebbe dispiaciuta. D’altro canto, avrebbe potuto approfittare del soggiorno milanese per visitare il quadrilatero della moda e magari organizzare un incontro con qualche stilista, come Dolce & Gabbana. Mentre se si fossero recati sulle Dolomiti, Cortina sarebbe stato l’ambiente ideale per la Duchessa del Sussex, sufficientemente esclusivo e glamour per lei.

Non solo, il viaggio in Italia avrebbe potuto rappresentare per Lady Markle anche la perfetta occasione per riscattarsi agli occhi degli Europei che decisamente preferiscono Kate Middleton a lei. E sarebbe stato un avvicinamento graduale al fatidico ritorno in Gran Bretagna nel 2027 proprio per gli Invictus Games.

Infine, le Olimpiadi vissute in coppia avrebbero permesso a Harry e Meghan di mostrarsi più innamorati che mai, mettendo a tacere tutte le voci di crisi e separazione. Tra l’altro l’esperienza dei Giochi olimpici avrebbe potuto ispirare a Lady Markle una nuova serie per Netflix, dato che quasi certamente l’esperienza con Meghan, With Love si chiude con la seconda stagione, poiché è un flop negli ascolti. E quindi terminata la serie, dove potrà pubblicizzare i prodotti d’alta gamma del suo brand As Ever?

Meghan Markle e Harry, nessun invito alle Olimpiadi invernali 2026

Sarebbe stato bello e vantaggioso per Meghan e Harry andare alle Olimpiadi di Milano-Cortina. Appunto sarebbe…. il condizionale è d’obbligo, perché non ci sono evidenze che i Duchi del Sussex arrivino in Italia, ma solo chiacchiere.

I loro nomi non compaiono in nessuna lista di invitati. Mentre invece ci sono molte teste coronate. Il Principe Alberto di Monaco e la Principessa Anna, sorella di Re Carlo, sono già arrivati a Milano. Re Felipe e Letizia di Spagna sono attesi alla cerimonia di apertura, come Re Carlo XVI Gustavo e la Regina Silvia di Svezia. Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi e sua figlia, la Principessa Amalia assisteranno alle gare di pattinaggio, solo per citare alcuni Sovrani e Principi che presenzieranno ai Giochi olimpici.

Mentre pare che Meghan e Harry non siano stati invitati ufficialmente, d’altro canto non hanno più alcun ruolo istituzionale. Quindi, se lo desiderano, potrebbero arrivare in Italia a spese loro.