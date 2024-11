Fonte: Getty Images Duchi di Sussex

Harry e Meghan Markle, negli ultimi tempi, sono sembrati sempre più distanti, visto che le apparizioni di coppia dei due sono diventate sempre più rare e, secondo alcune indiscrezioni, gli ex Duchi di Sussex sarebbero, anche, sull’orlo del divorzio. Al di là dei rumors che vedono il loro legame affettivo in crisi, sembra che Harry e Meghan Markle, in ogni caso, abbiano deciso di cambiare strategia, anche a livello commerciale, lasciando la promozione della coppia, per spingere, in modo prioritario, sui loro singoli percorsi personali.

Harry e Meghan Markle, la nuova strategia

Harry e Meghan Markle hanno lasciato il loro ruolo da membri senior della Famiglia Reale Inglese da diversi anni, per intraprendere una nuova vita negli Stati Uniti d’America, dove hanno costruito, anche, delle nuove carriere professionali e un’attività benefica.

I due si sono mostrati, sempre, molto affiatati e innamorati e hanno deciso di portare avanti delle attività condivise, fin dai loro primi giorni oltreoceano. Ma, di recente, tutto sembra essere cambiato e i Duchi di Sussex sono sempre più protagonisti di uscite in solitaria.

Di recente, infatti, Meghan Markle ha deciso di partecipare a un party per il lancio di alcuni nuovi prodotti per i capelli, firmati dalla sua amica Kadi Lee. Accanto alla Duchessa, però, non c’era il marito Harry d’Inghilterra che, dal canto suo, ha scelto di effettuare una visita a sorpresa in Canada, per la finale della Grey Cup a Vancouver.

Fonte: IPA

L’esperta di linguaggio del corpo Judi James ha analizzato questa singolare scelta di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, raccontato il cambiamento che hanno apportato alla loro strategia di comunicazione: “La relazione tra Harry e Meghan sembra essersi evoluta da una relazione totalmente gemellata, in cui il loro linguaggio del corpo era limitato all’apparenza come un doppio… A uno che ricorda la forma di una lettera Y, uniti e gemellati alla base, ma che, poi, si separano in due individui che si muovono in direzioni professionali piuttosto separate”.

Harry e Meghan Markle, il linguaggio del corpo

Sembra che Harry e Meghan Markle abbiano deciso, adesso, d’impegnarsi in dei progetti disgiunti, dopo anni in cui si sono mostrati sempre uno a fianco all’altro in ogni ambito, professionale, personale e benefico. Sembra che, infatti, mentre il Principe intende portare avanti il suo impegno per la beneficenza, la Duchessa sia intenzionata a concentrarsi, maggiormente, sui suoi progetti imprenditoriali.

Secondo un’esperta, la strategia delle apparizioni pubbliche della coppia sarebbe ben studiata, come riportato dal Mirror: “Il linguaggio del corpo della nuova impresa individuale deve intervallare apparizioni che descrivano ed enfatizzino la base della ‘Y’. La loro è sempre stata concepita come una storia d’amore con un nucleo romantico… La recente apparizione alla base della Y è stata un’apparizione video piuttosto formale e regale in cui Meghan lanciava a Harry costanti sguardi affettuosi per trasmettere un incoraggiamento infatuato mentre parlava, e Harry, più formalmente, non riusciva a rispondere a tono, a parte un braccio teso posto attorno alla schiena della moglie alla parola insieme”.

Analizzando il linguaggio del corpo dei Duchi di Sussex, Judi James è convinta che, nonostante il cambiamento, Harry e Meghan sembrino piuttosto felici: “Il linguaggio del corpo di Meghan sembra rilassato… Il linguaggio del corpo di Harry in Canada lo mostra nel suo elemento: rilassato, eccitato, allegro e apparentemente adorante l’approvazione del grande pubblico. Guardare la folla nello stadio segnala un felice desiderio di crogiolarsi nella loro attenzione e di registrare la propria popolarità Il suo segnale del pollice in su è un gesto informale per segnalare simpatia reciproca e mostrare che va tutto bene”.