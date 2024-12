Re Carlo, Meghan Markle schiaccia Harry ed Eugenia di York tradisce il Sovrano

Fonte: Getty Images Re Carlo e il figlio Harry

Re Carlo deve sempre fare i conti la questione Harry. Suo figlio torna a far parlare di sé per la nuova serie su Netflix che di nuovo esplora la vita del Principe e di Meghan Markle a Palazzo e quello che emerge non è particolarmente lusinghiero. Intanto, la Famiglia Reale boicotta il Duca del Sussex ad eccezione di sua cugina Beatrice che è pronta a volare in America per lui.

Harry sopraffatto da Meghan Markle

Nel nuovo documentario di Netflix su Harry e Meghan Markle, il Duca del Sussex sembra sopraffatto dalla moglie. La Duchessa prende il comando dell’operazione confermando i sospetti di tutti, ossia che Harry viene comandato a bacchetta dalla sua dolce metà. In fondo, il figlio di Carlo e Diana ha rinunciato alla sua vita da reale per lei, trasferendosi in un Paese lontanissimo dalla sua Londra, con abitudini completamente diverse.

Di certo, Harry non aveva mai dovuto sperimentare il problema di dover lavorare e mantenersi, anche se può godere di una rendita niente male, oltre all’eredità della bisnonna appena ricevuta. Meghan inevitabilmente ha preso il comando della situazione e questo emerge anche nel nuovo documentario di Netflix, diviso in cinque episodi, dove Harry compare pochissime volte, sebbene sia produttore esecutivo al pari di Meghan. Quest’ultima schiaccia decisamente il marito e sembra condurre l’azione.

Come sottolinea l’esperta del linguaggio del corpo Judi James che “La presenza di Meghan conferisce un effetto regale quando fa il suo ingresso per essere presentata a un giocatore e Harry fa un passo indietro per ridacchiare alla vista del compagno che china la testa e le stringe una mano facendo una risatina”. Non solo, Lady Markle conduce i giochi. Le piace comportarsi da Duchessa, quando intrattiene i giocatori di polo e invita il marito a partecipare alla conversazione sfiorandogli la spalla con le dita.

Re Carlo tradito dalla nipote

Intanto, continuano i preparativi per Natale. William è stato piuttosto ambiguo su come trascorrerà il 25 dicembre. Si era inteso che lui e Kate non sarebbero stati presenti al pranzo a Sandringham, ma il Principe ha raccontato che tradizionalmente lo trascorre con la famiglia, “45 in una stanza“.

Harry e Meghan resteranno ovviamente a Montecito, in California. E probabilmente, come ogni anno, passeranno la giornata coi figli e la madre di lei, Doria Ragland.

Ma la vera novità è Eugenia di York. Pare che la figlia di Andrea stia pensando di accorciare le vacanze di Natale in Inghilterra per volare in America a trovare suo cugino Harry. Una mossa che potrebbe dispiacere a Re Carlo che alla fine per riempire Sandringham durante le feste ha ceduto alle richieste di Camilla, invitando il figlio di lei, Thomas Parker Bowles.