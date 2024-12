Re Carlo cede a Camilla e invita suo figlio al pranzo di Natale

Fonte: Getty Images Re Carlo e Camilla

Re Carlo ha ceduto alle richieste di Camilla e finalmente le ha concesso di invitare al pranzo di Natale suo figlio Thomas Parker Bowles, rompendo così la tradizione che vede quel particolare momento dell’anno come esclusivo della Famiglia Reale.

Re Carlo abbandonato dai figli ai Natale

Sarà che Re Carlo si è visto abbandonare dai suoi figli. Harry addirittura non è stato nemmeno invita con Meghan Markle e i figli al Natale a Sandringham. Invece William, praticamente per la prima volta diserterà la Festa con la Famiglia Reale per trascorrere un Natale più tranquillo e intimo con Kate Middleton e i tre bambini. Dopo l’anno drammatico a causa della diagnosi di tumore, i Principi del Galles hanno deciso di stare per conto loro ed evitare le formalità di un pranzo con i Sovrani.

A questo punto Carlo non poteva rifiuta a Camilla la possibilità di passare il Natale con suo figlio Thomas. È la prima volta che una persona estranea alla Famiglia Reale venga invitata al pranzo di Natale a Sandringham, da sempre esclusivo appannaggio dei parenti del Sovrano o della Sovrana.

Re Carlo cede alle richieste di Camilla

A rivelare lo straordinario invito è stato il diretto interessato Thomas Parker Bowles che ultimamente sembra essersi molto avvicinato a Carlo e Camilla. La Regina comunque ha sempre avuto un ottimo rapporto coi figli, solo che gli anni trascorsi a Corte le hanno impedito di frequentarli come avrebbe voluto.

Adesso però che è diventata Regina consorte e che Elisabetta II non c’è più ha maggior margine di manovra e potere decisionale. Thomas ha rivelato che sua madre, Camilla, ha espresso il desiderio che lui trascorresse le festività con lei, il marito Carlo e il resto della Famiglia Reale. “Mia madre mi ha detto: ‘Mi piacerebbe tanto che venissi, non trascorro il Natale con te da molto tempo‘”.

Ora l’invito formale pare non sia ancora arrivato. Thomas si sta organizzando per trascorre il Natale a Sandringham. Oltre a lui dovrebbero essere presenti la sua ex moglie Sara Buys e i loro due figli adolescenti. Di solito, il figlio di Camilla passa le festività con la sua famiglia, anche se è divorziato. Negli ultimi 15 anni è stato così: torno a casa della mia ex moglie, mi siedo con i pantaloni della tuta, vado al pub mentre la carne è in cottura, poi cerco di convincere i miei figli a guardare The Wild Geese. Un Classico”. E ha concluso: “Quindi questo Natale sarà un po’ diverso“.

Del Natale a Sandringham non sa molto. Però, il figlio di Camilla ha qualche idea sul menu e sul dress code: “So che ci sarà il tacchino e i cavoletti di Bruxelles. E che devo portare un abito e uno smoking”.