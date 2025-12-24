Re Carlo, chi ci sarà davvero al pranzo di Natale, tra abbandoni e mancati inviti

Sono 39 i nomi degli invitati a Sandringham, ma sono numerose anche le assenze che pesano: qual è il piano di Re Carlo per il pranzo di Natale

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

IPA Re Carlo

Tre giorni di celebrazioni, una cornice immutabile cara alla Regina Elisabetta com’è quella di Sandringham e una tradizione che, anno dopo anno, si adatta ai cambiamenti della Famiglia Reale. Il Natale di Re Carlo III, però, non sarà affollato come in passato. Tra assenze eccellenti, scelte personali e nuovi innesti, la lista degli invitati – circa 39 persone – racconta molto più di un semplice pranzo di festa.

Chi non ci sarà al pranzo di Natale di Re Carlo

Le esclusioni più clamorose restano quelle dell’ormai ex Principe Andrea e della ex moglie ma da tempo compagna Sarah Ferguson. Dopo le rivelazioni sui legami con Jeffrey Epstein e le successive polemiche legate ai rapporti di Andrea con la presunta spia cinese Yang Tengbo, il messaggio da Buckingham Palace è stato netto: niente Sandringham. Per il secondo anno consecutivo, l’ex coppia trascorrerà il Natale lontano dal resto della famiglia, chiusa nella Royal Lodge, che dovrà essere lasciata il prossimo anno dopo lo sfratto stabilito dal Sovrano e contestuale alla perdita dei titoli e delle cariche decisa nelle ultime settimane del 2025. Una situazione che pesa soprattutto sulle figlie, messe ancora una volta di fronte a scelte complicate.

Beatrice ed Eugenia, infatti, si trovano in una posizione delicata. Beatrice avrebbe deciso di prendere le distanze, optando per una vacanza sugli sci all’estero con il marito e i figli. Eugenia pare essere più indecisa: resta aperta la diatriba tra lealtà verso il Re e affetto per i genitori, e non è ancora certo se raggiungerà Sandringham. Un segnale, però, è già arrivato perché entrambe erano presenti alla festa di Natale anticipata a Buckingham Palace, rigorosamente senza Andrea e Sarah.

La scelta di Harry e Meghan Markle

Sul fronte dei Sussex, la situazione non sorprende poiché si ripete ormai da anni, di certo da quando hanno deciso di lasciare Londra per costruirsi una nuova vita negli Stati Uniti. Nonostante un recente incontro distensivo tra Re Carlo e Harry, avvenuto a settembre davanti a una tazza di tè a Clarence House, la presenza di Harry, Meghan e dei piccoli Archie e Lilibet appare altamente improbabile. La tregua c’è, ma resta praticamente impalpabile, e il Natale non sembra il momento giusto per un ritorno in patria malgrado gli attriti appartengano ormai al passato.

Negli ultimi anni, però, la Famiglia Reale ha imparato ad allargare i confini. La svolta risale a Elisabetta II, che già nel 2006 allentò la rigida regola sugli inviti concessi solo ai coniugi. Oggi questa apertura lascia ampio spazio a nuove presenze, come quella quasi certa di Harriet Sperling, fidanzata di Peter Phillips, già perfettamente inserita nel giro Reale e apparsa accanto a Carlo e Camilla in diverse occasioni ufficiali.

Gli altri invitati

Al centro delle celebrazioni resterà ovviamente il nucleo principale: Re Carlo e la Regina Camilla, affiancati dal Principe William e da Kate, con i loro figli George, Charlotte e Louis. La tradizionale passeggiata verso la chiesa, con i più piccoli sotto gli occhi dei curiosi, continua a essere uno dei momenti più attesi del Natale dei royal inglesi.

Non mancheranno il Principe Edoardo con Sophie di Edimburgo e i figli, né la nutrita famiglia della Principessa Anna, che da sola occupa diversi posti attorno al tavolo. A questi si aggiungono i membri della famiglia di Camilla, senza però (pare) i figli Tom Parker Bowles e Laura Lopes, e gli otto rappresentanti della linea della Principessa Margaret, presenze ormai immancabili a Sandringham.

Un Natale meno ricco, quindi, ma forse più rivelatore che mai soprattutto in questi tempi fragili per il Re, ancora in cura per il tumore benché, fortunatamente, in una fase meno critica rispetto al passato.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!