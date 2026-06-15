Kate Middleton, lo sguardo glaciale in carrozza: cosa è successo alla parata

Al Trooping the Colour 2026, la Principessa del Galles è stata ripresa mentre reagiva ad alcuni cori durante il passaggio in carrozza con i figli George e Charlotte

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images Kate Middleton

Il Trooping the Colour è da sempre uno degli appuntamenti più seguiti della monarchia britannica, tra eleganti mise della royal family e tradizioni monarchiche anacronistiche ma decisamente affascinanti. Quest’anno, però, l’attenzione si è concentrata su un momento in particolare: durante la parata per il compleanno ufficiale di Re Carlo, Kate Middleton è stata ripresa mentre rivolgeva uno sguardo insolitamente serio (per non dire di fuoco) verso un gruppo di manifestanti presenti lungo il percorso.

Un’espressione che non è passata inosservata e che ha subito attirato l’attenzione dei media britannici. Ma cosa è successo di preciso?

Kate Middleton infuriata durante la parata

La scena si è consumata durante il tradizionale passaggio in carrozza al Trooping the Colour. Kate Middleton viaggiava con i figli George, Charlotte e Louis, come da copione reale: sorrisi al pubblico, saluti composti e quell’eleganza ormai diventata il suo marchio di fabbrica. A un certo punto, però, l’atmosfera regale e patinata si è incrinata all’improvviso.

Secondo quanto riportato dai media britannici, alcuni manifestanti del gruppo Republic avrebbero contestato la famiglia reale con cori contro la monarchia. Tra gli slogan più riconoscibili, “Not my King” e “Not my Queen”, accompagnati da ombrelli aperti per comporre la scritta “Stop The Reign”. Proprio mentre la Principessa passava. La sua reazione, però, non è stata la “solita”.

Kate, infatti, non avrebbe tirato dritto con il consueto aplomb imperturbabile, come vorrebbe l’etichetta (o almeno secondo l’usanza della Regina Elisabetta). Le immagini la mostrano mentre guarda in direzione dei contestatori con un’espressione fredda, che trattiene a stento la rabbia, molto lontana dal sorriso da protocollo.

La presenza dei figli cambia tutto?

A rendere il momento ancora più significativo e discusso è stata la presenza dei tre figli. George, Charlotte e Louis erano accanto alla madre, nel pieno di uno degli eventi più solenni e visibili della monarchia britannica. Possibile che Kate Middleton abbia reagito non tanto alla protesta in sé, quanto al fatto che i cori arrivassero proprio mentre i bambini erano in carrozza? Si vocifera che non avrebbe gradito che si screditasse ai loro occhi il nonno tanto amato, ma chissà.

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È una domanda che in molti si sono posti. La Principessa del Galles, da sempre molto attenta a proteggere i figli dall’esposizione eccessiva, potrebbe aver vissuto quel passaggio come una piccola invasione del loro momento pubblico. Anche Charlotte, secondo alcune ricostruzioni, avrebbe lanciato un’occhiata seria verso la zona della protesta. Il tutto in pochi secondi, naturalmente, ma abbastanza perché la scena diventasse subito materiale da royal watching.

La parata resta un bagno di folla

Va detto, però, che il Trooping the Colour 2026 non è stato affatto dominato dalle contestazioni. Lungo il Mall e nei pressi di Buckingham Palace, la folla ha accolto i Windsor con applausi, bandiere e grande partecipazione. Re Carlo, che festeggia il compleanno ufficiale a giugno per questioni meteorologiche pur essendo nato il 14 novembre, ha presieduto la cerimonia tra uniformi, cavalli, guardie d’onore e il consueto apparato militare.

Sul balcone di Buckingham Palace, la famiglia reale si è poi riunita per assistere al passaggio degli aerei della RAF. Tra Typhoon, Chinook, C-17, F-35B e le Red Arrows con le scie rosse, bianche e blu, il gran finale ha restituito all’evento tutta la sua dimensione scenografica.

Eppure, questa volta, a restare impressa è stata soprattutto quell’espressione della Principessa Kate. Uno sguardo glaciale, forse solo un istante di fastidio, o forse un segnale più umano del solito.