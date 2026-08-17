Kate Middleton, perché si sente tradita da Re Carlo

Dopo il ritorno di Harry e Meghan Markle, Kate Middleton avrebbe confessato di sentirsi ferita da Re Carlo.

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IPA Kate Middleton

Kate Middleton si sentirebbe tradita da Re Carlo per le scelte fatte sino ad oggi riguardo il possibile ritorno in patria di Meghan Markle e Harry.

Perché Kate Middleton si sente tradita da Re Carlo

Se in pubblico Kate Middleton appare sempre serena, fra sorrisi e impegni pubblici, in privato sarebbe preoccupata e ferita per la scelta di re Carlo di concedere una nuova occasione a Harry e Meghan Markle dopo la loro fuga dalla Gran Bretagna e la decisione di iniziare una nuova vita negli Stati Uniti.

Un collaboratore vicino a Kate ha raccontato quale è stata la reazione di Kate Middleton dopo aver scoperto che Re Carlo aveva incontrato Meghan Markle e Harry.

“Tra le persone più vicine a Kate si sta diffondendo la sensazione che negli ultimi anni si sia fatta carico di un enorme peso per la monarchia – ha raccontato un insider a RadarOnline -. Si è fatta avanti senza lamentarsi durante uno dei periodi più difficili per la Famiglia Reale, nonostante le immense sfide personali che ha dovuto affrontare”.

“In questo contesto, qualsiasi mossa che sembri ammorbidire la posizione nei confronti di Harry rischia di essere vista come una mancanza di rispetto per la lealtà e i sacrifici che lei ha fatto – ha raccontato -. Non si tratta tanto di risentimento, quanto piuttosto del principio di sostenere coloro che sono rimasti fedeli all’istituzione”.

In sostanza dunque Kate sarebbe arrabbiata con Re Carlo e si sentirebbe in qualche modo tradita per via della scelta del sovrano di perdonare i Sussex anche dopo le loro numerose accuse e le mancanze di rispetto verso i reali. Kate, sempre ligia alle regole e impegnata a salvare la monarchia con William, si sentirebbe dunque poco apprezzata.

La rabbia di William

William, da parte sua, sarebbe arrabbiato per quanto sta accadendo. “William è furioso e ritiene che questo rappresenti un superamento del limite – ha rivelato un insider -. Dal suo punto di vista, i danni causati negli ultimi anni dai Sussex sono stati troppo gravi per essere semplicemente ignorati”.

“Ritiene che la fiducia del pubblico in Harry e Meghan sia stata irrimediabilmente compromessa e che non ci sia una strada realistica per un ritorno a un ruolo attivo o a una maggiore accettazione in Gran Bretagna. A suo avviso, riaprire quella porta manderebbe un messaggio completamente sbagliato dopo tutto quello che è accaduto”.

Kate Middleton sarebbe della stessa idea: “Catherine ritiene che la riconciliazione debba essere guadagnata, non data per scontata. Ci sono state accuse e commenti profondamente personali fatti in pubblico che hanno avuto un impatto profondo, non solo sui singoli individui ma sull’intera famiglia.”

“Quel tipo di ferite non scompaiono solo perché è passato del tempo – ha spiegato un insider -. La fiducia va ricostruita gradualmente, ed è un processo che si misura con i fatti, non con i gesti. In sostanza, si sente completamente tradita da Charles dopo anni di lealtà”.