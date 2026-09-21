Kate Middleton sempre più sicura di sé: è lei l’unica speranza nel momento buio

Radiosa e più sicura che mai, Kate Middleton è il punto fermo della Corona: tutti gli sguardi sono puntati su di lei

IPA Kate Middleton

Mai come in questo periodo la Corona britannica ha bisogno di un punto fermo. E quel punto fermo ha un nome e un volto ben precisi: quelli di Kate Middleton. Sulla Famiglia Reale si addensano nubi di ogni tipo, dal ritorno spinoso di Harry e Meghan alle ombre del passato di Re Carlo, ma la Principessa del Galles sembra attraversare uno dei momenti più decisivi della sua vita pubblica. Sicura, radiosa e più forte che mai, è lei la carta su cui la Monarchia punta tutto per uscire dalle tempeste.

Kate Middleton, la rinascita della Principessa

Molti Royal Watcher ne sono sempre più convinti: nelle ultime settimane, abbiamo assistito a una vera e propria rinascita pubblica. Alla fine dell’estate, dopo le vacanze, Kate Middleton è apparsa con un aspetto smagliante, ma a colpire è soprattutto la ritrovata serenità con cui affronta il proprio ruolo: una nuova consapevolezza, forse, o comunque maggiore rispetto a prima.

Prova ne è l’uscita a Eton, quando la Principessa ha accompagnato il primogenito George nel prestigioso college che formò il padre William e, prima ancora, lo zio Harry. Elegantissima in un abito verde bosco, Kate era rilassata e disinvolta, e si intratteneva con la naturalezza di una mamma qualunque, pur consapevole di avere addosso gli occhi del mondo intero.

Certo, ha sempre saputo catalizzare l’attenzione, ma questa volta c’è qualcosa di diverso, perché si sta abituando a essere la presenza femminile più osservata della Royal Family. Pur nelle difficoltà segnate dal ritorno dei Sussex e dal nuovo libro del fratello di Lady Diana, quello che si sta aprendo potrebbe rivelarsi un capitolo determinante della sua parabola, ora che il suo peso all’interno della Corona è diventato insostituibile.

E le occasioni per brillare non mancheranno. A breve, infatti, Kate e William tornano a calcare uno dei palcoscenici più glamour in assoluto, quello del red carpet. Il 22 settembre la coppia è attesa a Londra, a Leicester Square, per la prima del nuovo film di Tom Cruise.

Un momento delicato per la Corona

Se i riflettori su Kate si accendono con tanta insistenza, però, è anche perché intorno a lei l’aria è tutt’altro che tranquilla. La Monarchia britannica sta infatti vivendo settimane complicate, segnate da vicende che rischiano di incrinarne l’immagine. Ed ecco perché Kate è sempre stata una risorsa impagabile per la “Firm”.

Dopo l’arresto del Principe Andrea, che ha scalfito non poco l’immagine della Monarchia, adesso sarebbero gli impegni pubblici portati avanti dal Duca di Sussex a mettere la Corona in una posizione scomoda, dal momento che il Principe Harry non riveste più un ruolo operativo ufficiale all’interno della famiglia. Una situazione ambigua, che genera tensioni e imbarazzi difficili da gestire per il Palazzo.

Non è però l’unico problema che la Corona si sta ritrovando a gestire: le rivelazioni contenute nel libro di memorie del fratello di Lady Diana, con pesanti accuse rivolte proprio a Re Carlo sul comportamento tenuto dopo la morte della Principessa Diana, hanno gettato una nuova ombra sul Sovrano. E così tutti si concentrano su Kate: oggi la vera, una delle poche, garanzia di stabilità per la Corona inglese.