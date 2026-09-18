Kate Middleton, Harry le ruba la mascotte e guadagna 2,2 milioni di sterline

Il Principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica dal suo ritorno in Gran Bretagna e ha guadagnato in una sola serata 2,2 milioni di sterline, sfruttando la mascotte preferita da Kate Middleton. Ma procediamo con ordine.
Kate Middleton, la prima uscita pubblica di Harry
Il primo evento pubblico di Harry nel Regno Unito ha fatto molto parlare di sé. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla lettera di Re Carlo dove definisce il figlio e Meghan Markle “cittadini privati”, il Principe ha fatto la sua apparizione sulla scena.
Ha superato quindi la paura di aggressioni e attentati, visto che non ha la scorta della polizia, e si è presentato da solo alla prima edizione degli Invictus Spirit Awards, da lui istituiti.
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