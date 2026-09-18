Kate Middleton, Harry le ruba la mascotte e guadagna 2,2 milioni di sterline

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Harry con la mascotte delle Guardie Irlandesi

Il Principe Harry ha fatto la sua prima apparizione pubblica dal suo ritorno in Gran Bretagna e ha guadagnato in una sola serata 2,2 milioni di sterline, sfruttando la mascotte preferita da Kate Middleton. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton, la prima uscita pubblica di Harry

Il primo evento pubblico di Harry nel Regno Unito ha fatto molto parlare di sé. Dopo le polemiche dei giorni scorsi sulla lettera di Re Carlo dove definisce il figlio e Meghan Markle “cittadini privati”, il Principe ha fatto la sua apparizione sulla scena.

Ha superato quindi la paura di aggressioni e attentati, visto che non ha la scorta della polizia, e si è presentato da solo alla prima edizione degli Invictus Spirit Awards, da lui istituiti.

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