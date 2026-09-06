Kate Middleton, Meghan Markle rifiuta di inchinarsi. La pace si complica

Meghan Markle vorrebbe ricucire il rapporto con Kate Middleton, ma avrebbe posto dei limiti precisi. E la Principessa del Galles resta cauta sul possibile disgelo

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Getty Images Kate Middleton e Meghan Markle

Kate Middleton e Meghan Markle potrebbero essere pronte a lasciarsi alle spalle anni di tensioni, ma la strada verso una riconciliazione sarebbe tutt’altro che semplice.

Secondo le indiscrezioni rilanciate dalla stampa anglosassone, la Duchessa di Sussex sarebbe favorevole a ristabilire un rapporto civile con la Principessa del Galles, ma avrebbe posto un limite molto preciso: non sarebbe disposta a “inchinarsi” a Kate né ad assumersi da sola la responsabilità di quanto accaduto negli ultimi anni.

La moglie del Principe Harry vorrebbe chiudere la stagione dello scontro. Ma a una condizione: qualsiasi riavvicinamento dovrebbe avvenire su un piano di reciprocità. Al momento, però, non sono stati annunciati incontri ufficiali tra le due coppie capaci di confermare un vero disgelo.

Kate Middleton e Meghan Markle, la condizione per fare pace

La parola chiave sarebbe rispetto. Meghan Markle, stando a quanto riferito da persone vicine alla situazione, riconoscerebbe che un rapporto più sereno con Kate Middleton potrebbe rendere più semplice la vita dell’intera famiglia. Questo, però, non significherebbe cancellare quanto accaduto in passato.

La Duchessa di Sussex non intenderebbe presentarsi davanti alla cognata assumendosi ogni responsabilità per la rottura. L’idea sarebbe piuttosto quella di costruire un nuovo rapporto nel quale entrambe possano riconoscere errori, incomprensioni e ferite.

“Non si umilierà”, è questa l’espressione utilizzata dagli insider per descrivere la posizione attribuita a Meghan. Il riferimento all’“inchinarsi” davanti a Kate, dunque, non andrebbe necessariamente interpretato come un rifiuto del protocollo reale, ma come una metafora della volontà di non assumere una posizione di inferiorità nella riconciliazione.

Meghan sarebbe pronta a mantenere rapporti civili e persino a valutare un legame più pacifico con la cognata, ma senza implorare il perdono o fingere che le tensioni degli ultimi anni siano dipese esclusivamente da lei.

Dalla lite prima delle nozze all’intervista con Oprah

Le tensioni tra Meghan e Kate sono diventate pubbliche soprattutto dopo la clamorosa intervista concessa dai Sussex a Oprah Winfrey nel 2021. In quell’occasione la Markle tornò su uno degli episodi più discussi dei mesi precedenti al matrimonio con Harry.

A detta di una versione circolata inizialmente sulla stampa, Meghan avrebbe fatto piangere Kate durante una discussione legata agli abiti delle damigelle d’onore per le nozze del 2018. Davanti a Oprah, però, l’ex attrice raccontò una storia differente: sostenne che fosse stata Kate a farla piangere.

Meghan precisò che la cognata si era successivamente scusata, inviandole dei fiori e un biglietto. E non esitò a definire Kate una “brava persona”.

Gli anni successivi non hanno però favorito un vero riavvicinamento. L’uscita di Spare, il memoir di Harry, ha riportato alla luce episodi e incomprensioni interne alla Royal Family, rendendo ancora più delicati i rapporti con William e Kate.

Nel tempo sono comunque emerse indiscrezioni su alcuni tentativi di distensione. Ad esempio, pare che nel 2024 Meghan abbia contattato Kate dopo aver saputo dei suoi problemi di salute. Anche se ovviamente non è bastato a riallacciare i rapporti.

Meghan e Kate faranno davvero pace?

Un grande interrogativo, senza ombra di dubbio. Da una parte ci sarebbe la volontà attribuita a Meghan di costruire rapporti migliori, soprattutto per evitare che le tensioni degli adulti finiscano per coinvolgere anche la nuova generazione della famiglia. Dall’altra rimangono anni di dichiarazioni pubbliche, accuse e incomprensioni difficili da cancellare.

Senza dimenticare la posizione di William, che rappresenterebbe un ostacolo importante. Il rapporto tra i due fratelli è stato profondamente segnato dall’uscita di Harry dalla vita reale e dalle successive rivelazioni pubbliche. Per questo un eventuale riavvicinamento potrebbe richiedere molto tempo.

E in questo scenario la Duchessa di Sussex avrebbe già stabilito una condizione importante: pace sì, ma senza assumersi da sola tutte le colpe del passato.