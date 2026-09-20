Kate Middleton, un ex compagno di scuola rivela il lavoro dei sogni di William

Le sue parole suscitarono risate, ma William aveva un sogno nel cassetto (e non era diventare Re)

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IPA William e Kate Middleton

I sogni son desideri, ma mutano, si trasformano e vengono guidati dagli eventi. Il Principe William in giovane età conservava un desiderio lontano dalla corona, una carriera che lo avrebbe portato su altri sentieri e altri incontri. A rivelarlo un amico di infanzia del futuro sovrano, Humphrey Ker, attore e comico. Ma cosa desiderava William e cosa ne pensa la moglie e Principessa Kate Middleton?

Il lavoro dei sogni di William

Un amico d’infanzia del Principe William ha raccontato di come il futuro sovrano avesse fatto scoppiare a ridere i compagni di classe per le sue insolite ambizioni professionali. L’attore e comico Humphrey Ker frequentò la Ludgrove School nel Berkshire insieme a William, prima che entrambi proseguissero gli studi secondari all’Eton College. Ha ricordato un episodio particolarmente divertente avvenuto a Ludgrove, quando agli studenti fu chiesto di scrivere delle loro aspirazioni per il futuro.

Humphrey, che ha lavorato con grandi star come Ryan Reynolds e Rob McElhenney, ha raccontato come i compagni di classe elencassero le tipiche carriere dei sogni – come diventare pilota o calciatore – prima che arrivasse il turno di William, il quale diede una risposta insolita. Mentre i suoi coetanei avevano infinite possibilità di scelta, il destino di William come erede al trono faceva sì che il suo futuro fosse sostanzialmente già tracciato. Sicuramente William ne era consapevole, ma in quel momento volle mettere a nudo una sua faccia inedita e inaspettata.

Ricordando quel momento, Humphrey ha dichiarato: “C’era chi diceva pilota di caccia, attaccante dell’Arsenal, questo e quello… le solite cose. William invece disse: ‘Voglio fare il poliziotto‘. E tutti scoppiarono a ridere, perché ovviamente non avrebbe mai fatto il poliziotto: sapevamo tutti cosa gli riservava il futuro: sarebbe diventato Re”.

Il futuro di George che segue le orme del padre

Ora è il future del Principe George, primogenito di William e della Principessa Kate Middleton ad essere sotto l’occhio attento dei sudditi e degli appassionati degli “affari reali”. Il suo percorso formativo segue le orme del padre: l’8 settembre ha iniziato il suo primo anno all’Eton College.

George è stato accompagnato da entrambi i genitori, visibilmente orgogliosi, in una giornata piovosa; ad accoglierli c’era il preside di Eton, Simon Henderson. Prima del suo arrivo a Eton, il tredicenne – secondo in linea di successione al trono – è apparso in tre nuove fotografie che lo ritraggono con la tradizionale divisa dell’istituto, composta da frac nero, gilet, pantaloni gessati e papillon bianco.

William, vestito coordinato con il figlio, portava un ombrello chiuso, mentre Kate, con un abito verde, ne teneva uno aperto per ripararsi dalla pioggia leggera tipica di questo periodo di rientro a scuola per gli studenti inglesi. William frequentò Eton tra il 1995 e il 2000, risiedendo nel convitto Manor House. Fu il membro della famiglia reale di rango più elevato a frequentare la scuola – sebbene tra gli altri ex alunni figurassero il Duca di Kent, il Principe Michael di Kent e il Duca di Gloucester – e la sua scelta rappresentò una rottura con la tradizione reale, dato che suo padre Carlo aveva frequentato la Gordonstoun School, in Scozia.