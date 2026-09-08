Kate Middleton e William arrivano con George all’Eton College

Il primo giorno di George all'Eton College: Kate Middleton e William sono al suo fianco emozionatissimi e sorridenti

Foto di Federica Cislaghi

Federica Cislaghi

Royal e Lifestyle Specialist

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Kate Middleton e William arrivano con George all’Eton College
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Kate Middleton e William all'Eton College con George
Qual è la storia di Eton College? Cosa studia George a scuola? Chi sono i Principi di Galles?

Kate Middleton e William hanno accompagnato George all’Eton College per il suo primo giorno di scuola. I Principi di Galles non si sarebbero mai persi questo momento fondamentale del loro primogenito. E sono apparsi molto emozionati, quasi più di lui.

Kate Middleton, il primo giorno di scuola per George

Il giorno tanto atteso è arrivato: martedì 8 settembre George è entrato all’Eton College. E al suo fianco nel primo giorno di scuola c’erano mamma Kate Middleton e papà William.

L’ingresso nell’istituto, frequentato anche dal Principe di Galles e da suo fratello Harry, ha segnato il passaggio dall’infanzia all’adolescenza di George che si avvia verso il trono britannico.

Il Principino è apparso visibilmente emozionato, anche se la presenza di William e Kate gli ha permesso di sciogliere la tensione, strappandogli anche qualche sorriso.

George è stato accolto dal preside dell’Eton College, Simon Henderson, che lo ha accolto dicendogli: “Benvenuto, buona fortuna, divertiti”. La Principessa lo ha amorevolmente incoraggiato di fronte ai dirigenti scolastici, posandogli una mano sulla schiena.

D’altro canto, è comprensibile l’emozione di George, condivisa dagli studenti di tutto il mondo, anche quando sono più grandi come Leonor di Spagna che ha iniziato l’università a Madrid.

Però, proprio come la Principessa delle Asturie, anche il figlio di William e Kate ha inevitabilmente sentito la pressione dei media che aspettavano di vederlo all’ingresso della nuova scuola.

William scioglie la tensione con l’ombrello

Se Kate si è mostrata particolarmente protettiva con George, William invece ha cercato di alleggerire l’atmosfera, distraendo il figlio con l’ombrello.

Kate Middleton George William Eton College
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Il primo giorno di George all’Eton College: incidente con l’ombrello

Infatti, il primo giorno di scuola a Eton è stato funestato da un vero e proprio acquazzone che ha costretto i Principi a servirsi di ombrelli neri. Ma quello di William è stato rovesciato da un colpo di vento. Il Principe ha cercato di recuperarlo, facendo un po’ di manovre ma alla fine non ci è riuscito, rinunciando definitivamente a utilizzarlo.

La scenetta con l’ombrello ha divertito molto George, strappandogli un sorriso, che così si è finalmente rilassato un po’. D’altro canto, a Eton la competizione è alta e il confronto con papà William è inevitabile, oltre che ovviamente con tutti gli altri studenti prestigiosi che sono passati di lì.

George, tra divisa scolastica e giacca e cravatta

George ha scelto di arrivare a scuola “in borghese”. Ha indossato un completo scuro, camicia celeste e cravatta celeste, coordinando il suo look con il padre.

Ma nelle nuove foto per celebrare il suo ingresso a Eton, il primogenito di William e Kate indossa la divisa del college che prevede una camicia bianca, giacca e gilet blu e pantaloni gessati ed è davvero identico a suo padre quando aveva la sua età.

In effetti la scena si è ripetuta 30 anni dopo. Nel 1995 Carlo e Diana accompagnarono William a Eton, con loro c’era anche Harry.

Adesso è toccato al Principe di Galles e a Kate essere al fianco di George. Ma Charlotte e Louis sono rimasti a casa.

Kate Middleton George William Eton College
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Kate, George e William al loro arrivo a Eton

Kate Middleton, l’abito verde bosco di Emilia Wickstead

Se William e George hanno optato per giacca e cravatta, altrettanto formale ed elegante è stata la scelta di look di Kate. La Principessa ha indossato un abito midi, verde bosco, con scollo quadrato, spalline strutturate e maniche lunghe, firmato Emilia Wickstead, che ha abbinato a delle décolleté in suede marroni con tacco alto.

Kate lo ha impreziosito con una collana a catena di Laura Lombardi Portrait che ha già indossato in altre occasioni. E nonostante la pioggia, ha lasciato i capelli sciolti, pettinati coi suoi iconici boccoli sulle punte.

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