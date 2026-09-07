Leonor di Spagna, il primo giorno di università in camicia e jeans: bellissima

Leonor, la prima figlia di Letizia di Spagna, è arrivata all'università in camicia e jeans: la Principessa delle Asturie emozionatissima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Leonor di Spagna

Leonor, la figlia maggiore di Letizia di Spagna, ha iniziato l’università a Madrid dopo aver trascorso gli ultimi tre anni all’accademia militare. La Principessa è apparsa emozionata al suo ingresso all’ateneo, Juan Carlos III dove frequenta il corso di laurea in Scienze Politiche.

Leonor di Spagna emozionata al primo giorno di università

Leonor di Spagna ha compiuto un altro passo importante nella sua formazione da Regina. Infatti, un giorno prenderà il posto di suo padre Felipe sul trono. La primogenita di Letizia di Spagna ha iniziato a frequentare l’università, dopo le vacanze in famiglia a Maiorca.

Poco prima delle 9 del mattino, Leonor è arrivata insieme a migliaia di nuovi studenti nel campus di Getafe, appena fuori da Madrid.

La reazione della Principessa non è stata molto diversa dalle matricole che si sono presentate per il loro primo giorno di università. Anche lei è apparsa emozionata ma al contempo felice di iniziare le lezioni. Sicuramente i prossimi tre anni saranno meno duri dal punto di vista della disciplina rispetto a quelli che ha trascorso nell’esercito, in marina e aeronautica. Infatti, in quanto futura Regina, ha dovuto intraprendere una formazione militare.

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Leonor non è stata accompagnata né da mamma Letizia né da papà Felipe. D’altro canto, i genitori non erano presenti nemmeno al suo primo giorno di scuola superiore in Galles. La Principessa è apparsa sorridente mentre veniva fotografata nel campus e si è intrattenuta con alcuni ragazzi del suo anno.

Uno studente dell’ateneo ha dichiarato a proposito della presenza di Leonor: “Non si vede mai il campus in questo modo, in attesa dell’arrivo di uno studente, ma io l’ho vista come una studentessa come tutte le altre“. Anche se ha precisato che Leonor non è una studentessa “normale”, perché lei è “la Principessa delle Asturie. Ma se non la conoscessimo tutti, potremmo facilmente scambiarla per una studentessa – non una matricola, perché si vede già che ha 21 anni, ma una studentessa di qualsiasi altro anno”.

Un’altra ragazza ha detto: “Penso sia un onore condividere il campus, le amicizie e le lezioni; sono felice che lei sia una di noi. È un’opportunità per lei di conoscere altri stili di vita e di sentirsi parte del gruppo, non osservata. Il primo giorno potrebbe suscitare un po’ di entusiasmo o curiosità, ma siamo tutti qui per lo stesso motivo: studiare e laurearci“.

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Leonor in jeans e maglietta

E in effetti Leonor ha fatto di tutto per mescolarsi con gli altri ragazzi. La figlia di Letizia si è presentata a lezione con una semplice camicia bianca e dei jeans, sneaker e borsone nero. Molto graziosa la treccia spettinata.

Secondo fonti vicine alla Casa Reale, la Principessa è felicissima di iniziare questo nuovo capitolo della sua vita.

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Angel Arias, rettore dell’Università Carlos III, ha ringraziato i media per la partecipazione a questa giornata speciale per l’istituzione. E ha dichiarato: “La Principessa è emozionata, tranquilla e impaziente di iniziare“, aggiungendo: “Il primo giorno sarà assolutamente normale, proprio come per tutti gli altri studenti”.