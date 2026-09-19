Letizia di Spagna torna a scuola e il look è perfetto

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Letizia di Spagna torna a scuola, sfoggiando un look impeccabile con camicia e pantaloni a vita alta, perfetti per esaltare la silhouette della regina.

Letizia di Spagna torna a scuola: il look impeccabile

Terminata l’estate, anche Letizia di Spagna è tornata al lavoro con tantissimi nuovi impegni ufficiali. La regina di Spagna ha avuto il compito di inaugurare l’anno scolastico presso l’istituto La Gesta, lo stesso in cui ha studiato quando era una bambina. Un momento emozionante per Letizia Ortiz che ha visitato le varie aule, seguito le attività e incontrato gli alunni. Una giornata dedicata a lezioni bilingui e programmi particolari che si è conclusa con una seduta di yoga.

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Come raccontato da El Pais, ogni anno viene organizzata una cerimonia di apertura dell’anno scolastico in una scuola diversa di Spagna. Quest’anno è toccato a La Gesta di Oviedo, una scuola molto speciale per Letizia. Si tratta infatti del luogo in cui ha trascorso ben sette anni durante la sua infanzia, frequentando la scuola primaria.

Proprio per questo la reale, arrivata in visita nell’istituto, è apparsa da subito molto emozionata. Letizia ha visitato le aule in cui ha studiato anche lei, indossando un look elegantissimo e femminile con una camicia bianca e pantaloni blu scuro.

Arrivata di fronte alla scuola ha salutato la folla che si era radunata all’esterno, poi è entrata nell’edificio per iniziare un viaggio alla scoperta della programmazione scolastica, ma anche dei suoi ricordi d’infanzia. Letizia di Spagna, sorridente e bellissima, ha visitato le aule e incontrato gli alunni.

Per prima cosa è entrata nell’Aula Futuro-STEAM, dove ha scoperto i progetti degli studenti, poco dopo a seguito una lezione di stimolazione linguistica e ha ricevuto in dono dai bambini della seconda elementare un libro creato da loro. Quasi fosse tornata lei stessa a scuola, Letizia di Spagna ha poi partecipato ad una lezione di Scienze Sociali e una dedicata all’alimentazione, rispondendo alle domande dei giovani studenti che le hanno chiesto informazioni sulle figlie Leonor e Sofia.

La visita è terminata in palestra, dove Letizia ha scoperto le attività che vengono proposte a ricreazione, come lezioni di yoga e lettura. La regina non ha mai nascosto l’importanza che riveste per lei La Gesta e quanto la consideri fondamentale per la sua storia personale.

L’emozione di Letizia di Spagna: il ritorno nella sua scuola dell’infanzia

Già nel 2004 Letizia di Spagna e Felipe avevano fatto visita alla scuola, poco prima del matrimonio. Mentre nel 2008 avevano partecipato alla festa per celebrare i cinquant’anni dell’istituto. Nel corso della sua visita a Oviedo, Letizia è apparsa particolarmente coinvolta e pronta a mettersi in gioco per scoprire le novità dell’istituto.

Originaria proprio di Oviedo, Letizia ha frequentato le elementari a La Gesta, in seguito si è iscritta all’istituto superiore Alfonso II. Quando aveva 14 anni si è trasferita a Madrid con la famiglia, per via del lavoro del padre, concludendo i suoi studi al liceo Ramiro de Maeztu.

In seguito Letizia ha studiato presso l’Università Complutense di Madrid, conseguendo la laurea in Scienze dell’Informazione e ha proseguito la formazione accademica in Messico, con un master e il lavoro nel quotidiano Siglo 21.