Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton e Tom Cruise nel 2022

Kate Middleton torna sul red carpet per una serata molto speciale dove ad attenderla troverà di nuovo Tom Cruise che era rimasto letteralmente incantato quando la incontrò alla prima londinese di Top Gun: Maverick. La super star non sarà il suo unico accompagnatore. Infatti, accanto a lei ci sarà William.

Kate Middleton seduce sul red carpet

Kate Middleton e William sono attesi per un’importantissima serata di gala. Il Principe e la Principessa del Galles sfileranno sul red carpet all’ODEON Luxe Leicester Square di Londra il prossimo 22 settembre per assistere alla prima di Digger, il film con Tom Cruise.

Ma non si tratta di un semplice evento mondano, ma William e Kate presenzieranno per dare il loro sostegno al cinema e alla televisione britannici. Infatti, la prima mondiale del film è a sostegno dell’ente benefico britannico per la settima arte e il piccolo schermo.

Dunque, il Principe e la Principessa, oltre a godersi il film in primissima visione, saranno accolti dai rappresentanti dell’organizzazione benefica prima di sfilare sul tappeto rosso. E in seguito, incontreranno i membri del cast e del team creativo, tra cui Tom Cruise e il regista Alejandro G. Iñárritu.

Kate Middleton, l’emozione di Tom Cruise

La star di Hollywood avrà perciò una seconda occasione di parlare con Kate e ovviamente con William. Dopo quattro anni i tre quindi si riuniranno sul tappeto rosso. Infatti, nel maggio del 2022 Cruise si era unito alla coppia per la prima londinese di Top Gun: Maverick.

In quell’occasione aveva persino sfidato il protocollo quando offrì la sua mano a Kate per aiutarla a salire i gradini, dato che aveva un abito molto aderente e i tacchi alti che rendevano rischioso il passaggio sulla scalinata.

La Principessa accettò il sostegno di Cruise, affidandosi a lui come fosse uno dei tanti eroi che ha interpretato nei suoi film. E la star di Hollywood non nascose di essere rimasto affascinato da lei. D’altro canto, Kate sfoggiò uno dei più bei look di sempre.

La moglie di William scelse un lungo abito da sera nero, firmato Roland Mouret, molto aderente che lasciava scoperte le spalle e con una scollatura a fascia bordata di bianco. Un vero e proprio incanto a cui nemmeno Tom Cruise riuscì a sottrarsi.

Kate Middleton alla prima assoluta di Digger

Questa volta la première di Digger sarà presentata da Warner Bros. Pictures e dalla Film and TV Charity, e sarà la 73ª Royal Film Performance organizzata dall’ente benefico nei suoi oltre 100 anni di storia. L’ultima Royal Film Performance è stata la première de Il Gladiatore II di Ridley Scott nel novembre 2024, alla quale partecipò Re Carlo.

C’è molta attesa per il film con Tom Cruise, perché la trama è ancora piuttosto misteriosa. Si sa che l’attore interpreta un potente miliardario che metterà a rischio il mondo.