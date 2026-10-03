Kate Middleton, il calendario dell’Avvento di Meghan Markle è un fallimento

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton subisce la concorrenza di Meghan Markle nei preparativi del Natale, come era prevedibile. La Duchessa del Sussex non vuole essere da meno della cognata e ai primi di ottobre ha già annunciato il suo personalissimo calendario dell’avvento. Ma l’operazione si è rivelata un fallimento.

Kate Middleton e la concorrenza di Meghan Markle

Kate Middleton sta proseguendo i suoi impegni di lavoro senza curarsi della presenza di Harry e Meghan Markle in Gran Bretagna.

Questa settimana l’abbiamo vista elegante e sorridente accompagnare un gruppo di persone anziane a pranzo con un servizio di minibus organizzato da un’associazione di volontari. Nel frattempo ha tenuto diverse riunioni private e probabilmente in una di queste avrà affrontato l’organizzazione del concerto di Natale.

Da qualche anno, Kate si occupa di questo evento natalizio all’Abbazia di Westminster, un appuntamento di cui va molto orgogliosa e che la impegna per mesi.

Sebbene lei e William stiano affrontando la loro quotidianità senza fare alcuna dichiarazione in proposito dei Sussex, contrariamente a quello che ha fatto Re Carlo, è inevitabile che i media continuino a fare paragoni tra le due coppie. Anche perché Harry e Meghan conducono uno stile di vita che molto si avvicina a quello dei membri della Famiglia Reale. Tanto che a Palazzo si teme l’avvicinarsi del Remembrance Day, quando il Duca e sua moglie potrebbero mostrarsi in pubblico per la prima volta accanto al Re e ai suoi famigliari.

Nel frattempo Meghan fa concorrenza a Kate in modo virtuale. La Duchessa del Sussex sta portando avanti il suo brand di lusso, As Ever, e ha presentato un nuovo prodotto per il Natale. Si tratta di un calendario dell’avvento che riproduce la sua casa di Montecito.

Meghan Markle, il calendario dell’avvento criticato

Questa iniziativa di Meghan ha però già suscitato molte perplessità. Ecco la differenza fondamentale con Kate. Mentre la Principessa del Galles lavora con discrezione e il risultato finale è quasi sempre un successo, la Duchessa del Sussex ama gli annuncia social e le scelte azzardate, dividendo l’opinione pubblica.

Il calendario dell’avvento in questione è in vendita a 112 sterline. Ma Meg giustifica la cifra stratosferica per questo oggetto, raccontando che le persone che lo acquisteranno verranno addolcite ogni giorno di dicembre con un cioccolatino “fortemente ispirato al giardino della villa di Montecito“.

Le reazioni sui social sono state contrastanti. In molti hanno trovato “ridicolo” questo calendario dell’avvento e soprattutto il suo prezzo. Qualcuno su X ha commentato: “148 dollari per 24 cioccolatini di medie dimensioni! Solo Meghan poteva pensare che fosse una strategia vincente. Perché, si sa, è così religiosa!”.

E un altro paragona il calendario di Meghan a quello brandizzato della Famiglia Reale: “Il negozio reale vende un calendario dell’Avvento a 12 sterline e tutto il ricavato va in beneficenza. Meghan vende lo stesso calendario a 150 dollari. Ecco perché non permetteranno mai a Harry e Meghan di rientrare nella famiglia reale”.

E così anche questo nuovo prodotto della Duchessa è destinato a diventare un fallimento.