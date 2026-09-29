Re Carlo era innamorato pazzo di lei ma ha troncato bruscamente la relazione con Sabrina Guinness: troppo scomoda per il Palazzo

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo oggi è felicemente sposato con la sua amante più famosa, Camilla Parker Bowles. I due si conobbero negli anni Settanta e in seguito hanno riallacciato i rapporti, per poi sposarsi nel 2005, dopo il divorzio e la morte della Principessa Diana. Ma il Sovrano ha avuto molte donne e una di queste ha creato non poco imbarazzo a Corte. Era l’erede di una famosissima dinastia di birrai e divenne l’amante di Mick Jagger, David Bowie e Jack Nicholson.

Gli angeli di Re Carlo

Prima di Camilla, il Re ha avuto molte ragazze. Erano chiamate “gli angeli di Carlo”. Pare fu incoraggiato dal suo prozio Lord Mountbatten a “dare libero sfogo al suo lato libertino” e a intrattenne una serie di relazioni con oltre 20 ragazze, per lo più nobili e aristocratiche, prima di sposare Lady Diana e avere un’amante fissa, Camilla.

L’allora Principe del Galles si era posto come obiettivo, sposarsi entro i 30 anni, ma era consapevole delle difficoltà di trovare una moglie che avesse le caratteristiche giuste per diventare Regina. Diana sembrava la candidata perfetta, ma Carlo non fu mai innamorato di lei. Anche perché il suo cuore, già ai tempi del fidanzamento, batteva per Camilla dalla quale fu separato a forza.

Ma l’attuale Regina consorte, non è stata l’unica. Prima di lei Carlo ha avuto molti flirt. Vediamo i più noti.

Lucia Santa Cruz

Lucia Santa Cruz, figlia di un ex ambasciatore cileno a Londra, fu la prima ragazza di Carlo. Più grande di lui di cinque anni, Lucia fu “il primo vero amore della sua vita”, secondo la biografa Sally Bedell Smith.

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Non si conoscono i motivi della fine della relazione, ma a quanto pare fu Lucia a presentare Carlo a Camilla.

Lady Jane Wellesley

Lady Jane Wellesley, figlia dell’ottavo Duca di Wellington, iniziò una relazione con Carlo nel 1973. La loro storia terminò a causa della pressione della stampa.

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Davina Sheffield

Davina Sheffield, nipote del primo Lord McGowan, ebbe una relazione con Carlo nel 1976. Secondo l’autrice reale Penny Junor, la relazione fu “troncata sul nascere” quando un ex fidanzato rivelò la sua relazione con Davina. Da quel momento, lei non fu più considerata una candidata ideale. Davina è morta il 2 settembre 2026.

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Lady Amanda Knatchbull

Nel 1980 Carlo chiese a Lady Amanda Knatchbull, nipote di Lord Mountbatten e sua cugina di secondo grado, di sposarlo. Secondo l’autore reale Robert Lacey, il Principe era “molto affezionato” a lei e “nel corso degli anni, i due cugini si sono avvicinati, sviluppando un reciproco rispetto e un’amicizia che dura ancora oggi”.

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Suo padre Filippo premeva per la loro unione. Ma i tempi erano sbagliatissimi, Lady Amanda aveva perso il fratello e il nonno in un attentato dell’IRA e non sopportava l’idea di stare costantemente al centro dell’attenzione.

Sabrina Guinness

Sabrina Guinness, ereditiera di una dinastia di birrai e icona di stile, conquistò Carlo nel 1979. Pare che lui fosse innamorato perso, al punto da portarla a Balmoral per presentarla alla Famiglia Reale. Sua zia, la Principessa Margareth, definì la relazione seria, ma fu proprio Carlo a troncarla, perché sua madre Elisabetta II non gradiva Sabrina per il suo passato imbarazzante.

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Dopo Carlo, Sabrina ebbe una serie di flirt altisonanti con Mick Jagger, David Bowie e Jack Nicholson. Nel 2014 si sposò con Tom Stoppard.

Lady Sarah Spencer

Nel 1977 Carlo ebbe una breve relazione con Lady Sarah Spencer, sorella maggiore di Diana. La loro storia finì, perché lei parlò del suo amore reale con due giornalisti, dicendo loro che non lo avrebbe sposato.

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Dopo aver letto l’articolo, Carlo la lasciò. Ma Sarah non la prese male. Negli anni successivi si vantò di avergli presentato sua sorella Diana.