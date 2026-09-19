Re Carlo sfugge a Harry: quando il figlio è a Londra lui parte per la Scozia

Re Carlo in Scozia dove ha radunato tutti i giganti dell'AI, proprio nel giorno in cui il principe Harry sarebbe stato a Londra per un evento

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Re Carlo sfugge a Harry: quando il figlio è a Londra lui parte per la Scozia
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Re Carlo
Dove si trova la zona delle Cotswolds? Quali eventi ha a Londra Harry? Chi è Kate Middleton?

Sicuramente si è trattato di un caso, ma certo la coincidenza è strana. Proprio mentre il principe Harry è a Londra per partecipare al suo primo event pubblico dopo il ritorno in patria, Re Carlo è partito per la Scozia e lo stesso hanno fatto il principe William e Kate Middleton. Probabilmente i piani erano fissati da tempo e non c’è stato nulla di intenzionale, ma è impossibile non notare questa particolare sovrapposizione di impegni.

La cena di gala di Harry a Londra

Da poche settimane il principe Harry si è stabilito con Meghan Markle e i figli nelle Cotswolds, una zona di campagna a circa un’ora di distanza da Londra. Lontano dal traffico, dalla vita frenetica della metropoli, ma anche dagli impegni a Buckingham Palace a da quella famiglia dalla quale da tempo aveva preso le distanze. Ma tutto sommato anche abbastanza vicino alla Capitale, così da riprendere un po’ il contatto con le attività e le iniziative che gli sono sempre state a cuore.

Una di queste sono gli Invictus Games, l’evento sportivo dedicato a veterani di guerra e militari che lui stesso ha ideato. Ed è stato proprio per partecipare alla prima cena di gala all’Old Royal Naval College e alla cerimonia degli Invictus Spirit Awards che ha raggiunto la City. Da solo, senza sua moglie a fargli compagnia, è apparso sorridente ed elegante e anche pronto a schivare, durante un botta e risposta con i giornalisti, le domande sulle dichiarazioni pubblicate nel libro di suo zio Charles Spencer.

Re Carlo in Scozia con William e Kate

Nel frattempo, Re Carlo era in Scozia dove ha radunato tutti i giganti dell’AI a Dumfries House in Scozia, sede della sua Fondazione. Lo scopo dell’incontro era convincerli a firmare un impegno concreto affinché gli sviluppi futuri delle nuove tecnologie non prendano derive pericolose: “Perché l’uomo non perda mai il controllo delle macchine” ha detto.

Anche William e Kate Middleton erano in Scozia, più precisamente alla spiaggia di Ettrick, dove hanno affiancato i volontari locali nella pulizia della spiaggia. I principi del Galles non si sono tirati indietro, e hanno raccolto rifiuti anche utilizzando un trattore per spostare carichi pesanti. Un’ennesima conferma di quanto stiano loro a cuore i temi della sostenibilità ambientale.

Una famiglia reale ancora divisa

E così la possibilità di un incontro, anche fugace, della royal family al completo è sfumato. Pare che, per lo meno da parte del sovrano e del suo secondogenito, ci sia la volontà di ricucire almeno in parte il rapporto, ma il ghiaccio sembra faticare a sciogliersi. Nei mesi scorsi c’è stato qualche incontro, poi i Duchi di Sussex hanno preso casa su suolo inglese e si sono stabiliti con i figli, segno che da parte loro sono disposti a metterci impegno e buona volontà. Secondo i bene informati, il vero osso duro dovrebbe essere William ma il tempo potrebbe rendere l’impresa meno ardua. Certo però per le prossime volte meglio sincronizzare le agende.

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