Re Carlo, Harry lo costringerà a partecipare ad un suo evento

Harry e Meghan Markle avrebbero costretto Re Carlo ad accettare l'invito ad un evento speciale.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Re Carlo

Re Carlo sarebbe stato costretto da Harry a dire sì ad una richiesta molto particolare (e decisamente imbarazzante), ossia quella di prendere parte ad un evento organizzato dal duca di Sussex e da sua moglie, Meghan Markle.

La richiesta di Harry e Meghan Markle a Re Carlo

Re Carlo infatti sarebbe stato invitato a prendere parte agli Invictus Games 2027 gestiti da Harry e da Meghan Markle. Il figlio avrebbe fatto una richiesta precisa al padre, costringendolo, come riportano fonti di Palazzo, a dire “sì”.

La notizia arriva dopo che l’Uganda, paese atteso ai giochi, ha deciso di ritirarsi in segno di solidarietà nei confronti di Re Carlo, dopo la diffusione della lettera in cui il monarca confermava che i Sussex non rappresenteranno la monarchia, nonostante il ritorno in Inghilterra.

Il generale Muhoozi Kainerugaba, figlio del presidente ugandese e capo delle forze armate del paese, l’ha annunciato a sorpresa in un post su X. “Per non essere interpretata come un’opposizione a Sua Maestà il Re Carlo III del Regno Unito, che veneriamo profondamente, l’Uganda si ritira dagli Invictus Games. Non parteciperemo ad alcuna iniziativa che non abbia l’approvazione di Sua Maestà”, si legge.

La presenza di Re Carlo agli Invictus Games dunque potrebbe risultare, a questo punto, ancora più imbarazzante. Istituiti nel 2014 da Harry per aiutare gli ex militari

Secondo l’esperto di questioni reali Richard Fitzwilliams, Harry e Meghan avrebbero chiesto a Re Carlo di aprire i giochi per evitare che anche altri paesi possano seguire l’Uganda. “Se altri paesi seguissero l’esempio dell’Uganda abbandonando gli Invictus Games, sarebbe una cosa seria. Harry vuole che sia Re Carlo ad aprire i Giochi”, ha svelato.

Re Carlo costretto a partecipare agli Invictus Games

Re Carlo potrebbe dover partecipare all’evento, andando contro la sua stessa volontà, per un semplice motivo. “Dato che il Re è il Comandante in Capo delle Forze Armate e Invictus è un’importante organizzazione benefica militare, potrebbe benissimo sentirsi in dovere di farlo, a prescindere dalle sue opinioni personali – ha svelato Richard Fitzwilliams -. D’altra parte, la decisione oltraggiosa dei Sussex di venire in Gran Bretagna, per ragioni ancora oggetto di acceso dibattito, ha portato a una dichiarazione ufficiale del Re che, a quanto pare, li ha scontentati”.

La scelta di Re Carlo potrebbe cambiare molte cose, in particolare il rapporto con Harry e Meghan Markle.

“C’è l’evidente pericolo che il lavoro della Famiglia Reale venga oscurato dall’imprevedibile duo e che, mentre i rapporti potrebbero migliorare, potrebbero anche peggiorare, il futuro è imprevedibile – ha spiegato l’esperto al Daily Express -. Da quando Harry ha perso Sentebale e Africa Parks, Invictus è rimasta la sua principale attività benefica.”

L’edizione 2027 della competizione si terrà presso il National Exhibition Centre (NEC). Gli Invictus Games inizieranno ufficialmente il 10 luglio e termineranno il 17 luglio 2027. La cerimonia di apertura ufficiale è prevista per sabato 10 luglio con la partecipazione dei concorrenti provenienti da tutto il mondo.

Solo allora, probabilmente, scopriremo se Re Carlo parteciperà all’evento, come richiesto da Harry, oppure no.