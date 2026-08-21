Re Carlo, quando ha saputo del ritorno di Harry e Meghan in Inghilterra

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Re Carlo, quando ha scoperto del rientro di Meghan e Harry

Dopo sei anni trascorsi in California, Harry e Meghan si preparano a tornare nel Regno Unito insieme ai figli Archie e Lilibet. Una decisione che riporta la famiglia di Harry più vicina alla monarchia dopo anni segnati dalla distanza e da un rapporto complesso con la Famiglia Reale.

La notizia arriva in un momento particolare per il principe e suo padre, Re Carlo, che nelle ultime settimane hanno avuto una nuova occasione per incontrarsi. E proprio il sovrano avrebbe saputo dei piani di Harry e Meghan soltanto poco prima che il loro ritorno diventasse pubblico.

Quando Re Carlo ha saputo del ritorno di Harry e Meghan

Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, Re Carlo sarebbe stato informato solo domenica della decisione di Harry e Meghan di trasferire la famiglia nel Regno Unito.

La coppia si prepara a lasciare, almeno in parte, la vita costruita in California dopo il trasferimento del 2020. I due avrebbero già iscritto i figli a scuola, mantenendo però la casa di Montecito e la proprietà per le vacanze in Portogallo.

La scelta di tornare nel Regno Unito ha inevitabilmente aperto diverse ipotesi sulle ragioni che hanno portato Harry e Meghan a questa decisione. Tra le possibili letture c’è anche quella di una maggiore vicinanza alla famiglia di Harry, soprattutto dopo il periodo difficile attraversato da Re Carlo negli ultimi anni e dopo il riavvicinamento tra padre e figlio. Una riconciliazione completa, però, non è stata annunciata e il trasferimento resta una scelta privata della coppia.

Di certo, almeno per Carlo, la notizia sarebbe stata accolta positivamente.Il Re sarebbe favorevole alla possibilità di trascorrere più tempo con Harry, Meghan e i nipoti Archie e Lilibet, mantenendo il rapporto sul piano privato.

L’incontro di Re Carlo con Harry, Meghan e i nipoti

A luglio Harry, Meghan, Archie e Lilibet hanno incontrato Re Carlo e la Regina Camilla a Highgrove House, nel Gloucestershire. Si è trattato di un incontro privato e, per Carlo, della prima occasione di rivedere i due nipoti dopo più di quattro anni.

Anche il rapporto tra Carlo e Harry è tornato al centro dell’attenzione dopo quella giornata: dal 2024, anno in cui il Re ha reso pubblica la diagnosi di tumore, i due si sarebbero incontrati soltanto tre volte.

Negli ultimi anni, uno degli ostacoli ai ritorni di Harry nel Regno Unito è stato anche il tema della sicurezza. Dopo aver lasciato gli incarichi reali, il duca di Sussex ha perso la protezione di polizia finanziata dallo Stato e ha intrapreso una lunga battaglia legale sulla questione. La sua posizione è stata più volte legata alla preoccupazione per la sicurezza di Meghan e dei figli durante i soggiorni nel Paese.

Dopo la visita a Highgrove, però, il rapporto tra Carlo e Harry sembra essere migliorato tanto da rendere il Re molto aperto alla possibilità di avere più occasioni per stare con il figlio e con i nipoti.

Il trasferimento dei Sussex porterà così Harry e la sua famiglia nuovamente nel Regno Unito, pur lasciando invariata la loro posizione rispetto alla monarchia. Per Carlo ci sarà invece la possibilità di avere Archie e Lilibet più vicini e di vedere con maggiore frequenza il figlio.