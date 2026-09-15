Grande Fratello Vip 2026, la Casa apre in anticipo. La sorpresa di Ilary Blasi

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IPA Ilary Blasi conduce il "Grande Fratello Vip"

L’attesa è quasi finita: giovedì 17 settembre la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip è pronta ad aprire i battenti per una nuova edizione del programma. E dopo aver annunciato il cast ufficiale, Ilary Blasi ha deciso di fare un’altra piccola sorpresa al pubblico, che non vede l’ora di immergersi ancora una volta nella Casa più spiata d’Italia.

Nonostante la data ufficiale di inizio del programma sia appunto giovedì, il Grande Fratello Vip si prepara ad aprire la Casa in anticipo per alcuni concorrenti.

GF Vip 2026, la casa apre in anticipo

Sono giorni pieni di emozioni per Ilary Blasi. Dopo il matrimonio con Bastian Muller celebrato a Ravello, la conduttrice è pronta a rimettersi al lavoro con la nuova edizione del Grande Fratello Vip.

E se la data ufficiale della partenza è fissata per giovedì 17 settembre, Ilary ha in serbo una bella anticipazione per il pubblico.

La Casa del Grande Fratello Vip, infatti, apre le sue porte con due giorni di anticipo. Oggi, martedì 15 settembre è il momento della Open House, un appuntamento che porterà quattro concorrenti a varcare la porta rossa prima di tutti gli altri.

Saranno Piera Meloni, Carmen Di Pietro, Alessandro Varsi e Jonathan Kashanian i primi a mettere piede nella nuova Casa, a scoprirne gli ambienti e soprattutto a iniziare a fare i conti con la convivenza.

Un vero e proprio assaggio di quello che li aspetterà con la partenza ufficiale del reality, quando il gruppo al completo sarà pronto a iniziare questa nuova avventura. Per il pubblico, invece, è l’occasione per sbirciare in anteprima la nuova Casa e conoscere i primi concorrenti ancora prima del debutto di giovedì. L’evento è visibile in esclusiva streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

“Grande Fratello Vip 2026”, tutti i concorrenti della nuova edizione

L’apertura anticipata della Casa è solo un piccolo assaggio: il Grande Fratello Vip 2026 è pronto a ripartire con Ilary Blasi al timone e con una squadra di opinioniste già collaudata: al suo fianco ci saranno ancora una volta Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli.



Ma sono soprattutto i concorrenti a essere al centro dell’attesa. Il cast della nuova edizione è ormai ufficiale e mette insieme volti che hanno già conosciuto le dinamiche della Casa e personaggi pronti a viverle per la prima volta.

Tra i nomi annunciati ci sono Alex Belli, Guendalina Tavassi, Jonathan Kashanian, Alessandro Roncaccia, Federica Morello e Carmen Di Pietro. A loro si aggiungono Moreno Morello, Michelle Masullo, Simone Annicchiarico, Marina La Rosa e Megan Ria, oltre ad Andreas Muller e Giacomo Gallani.

Ma non solo: nella Casa tornerà anche Giulia Provvedi, che aveva già partecipato al reality nel 2018 insieme alla gemella Silvia e che questa volta affronterà l’esperienza da sola. Il gruppo comprende poi Alessandro Varsi, Piera Meloni e Giancarlo Danto, fino al ritorno di una veterana del reality: Valeria Marini.

La curiosità, a questo punto, è tutta per quello che succederà una volta chiusa la porta rossa. E per quattro concorrenti quel momento arriva proprio oggi, quando inizieranno a conoscersi e a fare i conti con le prime ore di vita nella Casa.