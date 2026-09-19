Anticipazioni Grande Fratello Vip 2026, la seconda puntata: arrivano nuovi concorrenti e Ilary sfida tutti

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Dopo una prima scoppiettante puntata, il Grande Fratello Vip torna in onda su Canale 5, sabato 19 settembre 2026, con il secondo appuntamento condotto da Ilary Blasi. Tanti i nuovi concorrenti che varcheranno la porta rossa, con sorprese, confronti e dinamiche di gioco.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata del Grande Fratello Vip 2026 sarà caratterizzata dall’ingresso di cinque concorrenti nuovi. L’arrivo di questi protagonisti consentirà di completare il cast del programma, dando definitivamente il via al gioco.

Fra gli ingressi più attesi quello di Guendalina Tavassi, volto storico del GF, e Alex Belli, attore e veterano dei reality. Varcheranno la porta rossa anche Michelle Masullo, ex protagonista di Pechino Express, Andreas Müller, ex ballerino di Amici e marito di Veronica Peparini, e Alessandro Roncaccia, modello romano e imprenditore.

Gli ingressi faranno salire a tredici il numero dei vip presenti nella casa di Cinecittà. Nel corso della seconda puntata del Grande Fratello Vip inoltre Ilary Blasi metterà in scena nuove dinamiche, sfidando i concorrenti a raccontarsi davvero, ma soprattutto svelerà i primi verdetti, in particolare quelli legati al televoto.

Si parlerà poi di quanto accaduto in questi giorni, dalle confessioni di Megan Ria sul rapporto con Franceska ed Elodie, ai racconti di Carmen Di Pietro e Valeria Marini. Quest’ultime, dopo un primo incontro piuttosto burrascoso, sembrerebbero aver trovato il loro equilibrio all’interno della casa.

Dopo una prima puntata decisamente esplosiva, in questo secondo appuntamento dunque entreremo nel vivo di questa edizione del reality. L’attesa è tanta, soprattutto dopo un esordio che è stato decisamente positivo, con un cast che promette grandi soddisfazioni. La prima puntata ha registrato il 16,92% di share con 1.879.000 spettatori che hanno seguito lo show e l’hashtag ufficiale #GFVIP in cima alle tendenze.

La seconda puntata sarà anche l’occasione per rivedere in video Ilary Blasi, tornata più energica che mai sul piccolo schermo a pochi giorni dalle nozze con Bastian Muller. Durante la prima puntata la conduttrice è apparsa con un completo bianco in pizzo, proprio per richiamare il matrimonio e il suo romantico abito da sposa. Ha mostrato la fede, ma soprattutto non ha risparmiato qualche frecciatina all’ex Francesco Totti.

“Ci siamo lasciati il 19 maggio, quindi esattamente 4 mesi fa – ha detto Ilary -, solo 4 mesi fa e sono successe tantissime cose. Chiaramente è cambiato il cast, abbiamo dato una sistemata alla casa, allo studio. Io vi ho salutato il 19 maggio che ero sposata, nel frattempo ho divorziato e mi sono anche risposata”.

Dove vedere il Grande Fratello Vip

Per seguire la seconda puntata del Grande Fratello Vip basterà sintonizzarsi su Canale 5 dalle 21.30. Il programma condotto da Ilary Blasi infatti andrà in onda subito dopo La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La diretta si potrà seguire in contemporanea anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity con clip e replay.

Come di consueto, i fan del Grande Fratello Vip potranno seguire gli aggiornamenti sui concorrenti su Mediaset Extra (canale 55) dove va in scena la diretta h24. Sono confermate anche le strisce di daytime su Canale 5, La 5 e Italia 1.