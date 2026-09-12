Valeria Marini concorrente del Grande Fratello Vip 2026: quante volte ha partecipato al programma

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IPA Valeria Marini concorrente del GF Vip 2026

Dei suoi baci stellari non ne abbiamo mai abbastanza, e con tutta probabilità Ilary Blasi lo sa bene: Valeria Marini torna come concorrente al Grande Fratello Vip 2026.

E se questo annuncio suona come un déjà vu c’è un motivo: non è infatti la prima volta che Valeria varca la porta rossa della Casa, anzi. Per lei quei divenenti e quel confessionale sono ormai una vera e propria zona di comfort.

Valeria Marini concorrente del “GF Vip 2026”

Valeria Marini sa bene come si entra in una Casa del Grande Fratello Vip: con il sorriso, qualche bacio stellare e, possibilmente, senza passare inosservata. Nel suo video di presentazione per questa nuova avventura condotta da Ilary Blasi, la showgirl racconta infatti di essere una persona che “ammicca e sorride sempre”, perché il suo modo di stare al mondo passa anche dalla seduzione e dalla leggerezza.

Ma Valeria arriva al GF Vip 2026 anche con una piccola lista di belle qualità. Dice di non essere una persona invidiosa, di essere amica delle donne e di non portare rancore. E poi mette un punto fermo: esige rispetto e, allo stesso tempo, è pronta a darlo.

Sulla carta, insomma, sono tutti ottimi punti di partenza per affrontare una convivenza forzata, soprattutto quando si è chiamati a condividere spazi, tempo e nervi con un gruppo di perfetti sconosciuti. Resta però da capire quanto sarà facile per Valeria tenere fede a questa bella fila di propositi una volta chiusa la porta rossa. Perché a giudicare dalle sue precedenti esperienze nella Casa, la convivenza non è sempre stata esattamente una passeggiata.

Valeria Marini, quante volte ha partecipato al GF Vip

Se c’è una concorrente che con la porta rossa ha ormai una certa confidenza, quella è proprio Valeria Marini. La sua prima volta al Grande Fratello Vip risale al 2016, quando Ilary Blasi conduceva la prima edizione del reality dedicata ai personaggi famosi. Valeria arriva fino alla finale e conquista il terzo posto, alle spalle di Gabriele Rossi e della vincitrice Alessia Macari.

Ma evidentemente una volta non bastava. Nel 2020 Valeria torna nella Casa, questa volta durante la quarta edizione del programma. In realtà, la sua storia con quel GF Vip era iniziata qualche settimana prima: era già entrata per alcune ore per incontrare Rita Rusic, con cui aveva avuto un confronto legato alla loro comune storia con Vittorio Cecchi Gori. Poi, il 24 febbraio, il suo ingresso diventa ufficiale: Valeria torna nella Casa come concorrente a tutti gli effetti.

Nel 2021 arriva quindi il terzo capitolo. Valeria varca nuovamente la porta rossa durante la sesta edizione, ma questa volta non è sola: entra insieme a Giacomo Urtis e i due vengono ufficialmente considerati un unico concorrente.

Nel 2026, Valeria è poi tornata nella Casa a maggio nella veste di “rider stellare”, con tanto di bici e zaino rosa, durante la semifinale. Un’apparizione momentanea e diversa dalla nuova avventura che la aspetta nella nona edizione del programma.

E considerando quanto il reality abbia già messo alla prova la sua proverbiale capacità di sorridere e non portare rancore, sarà interessante capire se questa volta riuscirà davvero a mantenere tutti i buoni propositi del suo video di presentazione.