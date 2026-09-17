Chi è Federica Morello, concorrente del Grande Fratello Vip 2026

IPA Federica Morello

Tra i volti pronti a varcare la porta rossa della nuova edizione del Grande Fratello Vip c’è anche il suo. Quella di Federica Morello è una storia curiosa: è una persona che nella vita ha vissuto tanti capitoli diversi, che l’hanno portata prima nell’aula di un asilo, poi sui palchi televisivi, e ancora persino dietro alla consolle da dj e alla scrivania di imprenditrice. Ora, per lei, si apre un capitolo del tutto nuovo, quello del reality condotto da Ilary Blasi, al via il 17 settembre.

Federica Morello, da maestra d’asilo alla “Valhalla” di Ciao Darwin

Figlia della Riviera dei Fiori, Federica Morello è nata a Sanremo nell’estate del 1995 e a quella città è rimasta legatissima. Alla vigilia del suo ingresso nella Casa, è stata proprio la madre a rivendicarne con orgoglio le radici, definendola una vera figlia della sua terra. Ripercorrendo il suo cammino, però, scopriamo che i riflettori sono arrivati dopo.

Nella Casa del GF Vip ci aspettiamo tanto da lei, visto che ha raccontato in passato che il suo lavoro come maestra d’asilo le ha lasciato un bagaglio prezioso, tra cui la pazienza, la capacità di ascoltare e una sensibilità particolare nel rapportarsi agli altri. Doti che indubbiamente potrebbero tornarle utili anche nella convivenza forzata che la attende.

Come approda nel mondo dello spettacolo, allora? Quasi per caso: a darle la spinta è stata una telefonata inaspettata, ricevuta dopo che qualcuno aveva notato i suoi profili social. La proposta era quella di partecipare a un casting per uno degli show più celebri della televisione italiana (Ciao Darwin). All’inizio titubante, complice anche il timore di essere ormai “grande” per certi ruoli, ha poi deciso di buttarsi. E ha fatto bene, perché tra centinaia di aspiranti si è aggiudicata un ruolo di primo piano.

È così che il pubblico ha imparato a conoscerla come una delle Prime Donne di Ciao Darwin, nel cast al fianco del conduttore Paolo Bonolis. Proprio quest’ultimo l’ha ribattezzata con un soprannome evocativo, “Valhalla”. “Non sono mai stata così felice e fiera”, aveva scritto ai tempi, definendola un’esperienza incredibile.

La carriera oltre la tv

Parallelamente alle luci del palcoscenico, ha coltivato con determinazione anche un percorso da imprenditrice. È lei, infatti, la fondatrice di un’agenzia di hostess e steward. E quando non è impegnata agli eventi, la si può trovare dietro la consolle, nei panni di dj. Insomma, un profilo poliedrico, difficile da incasellare in un’unica definizione. Nel presentarsi ai futuri coinquilini, del resto, si è descritta in modo ben preciso: “Sono solare, amo andare a cavallo, ho tre piccoli tatuaggini, amo fare giardinagio, sono la più brava a fare i risotti”.

Prima di entrare nella Casa, ha anche affidato un messaggio ai suoi profili social: “Entro con tanta emozione, un po’ di paura e soprattutto con la voglia di farmi conoscere per quella che sono davvero, oltre i social, le foto e la prima impressione. Non so cosa succederà lì dentro e forse è proprio questo il bello. Spero che avrete voglia di accompagnarmi, conoscermi, ridere con me e sostenermi durante questo percorso”.