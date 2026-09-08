Moreno Morello concorrente del Grande Fratello Vip, nuovo inizio dopo 20 anni a Striscia la Notizia

IPA Moreno Morello

Il suo volto lo conosciamo ormai a memoria; l’uomo in completo bianco che, telecamera alla mano, dà la caccia a truffatori e imbroglioni. Ora, però, Moreno Morello si prepara a una svolta clamorosa: appende la sua divisa immacolata per varcare la porta rossa più famosa della televisione, poiché figura tra i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello Vip, il reality che sta per tornare in prima serata su Canale 5 con Ilary Blasi al timone. Una scommessa inedita, che segna un capitolo nuovo nella sua carriera.

Moreno Morello al Grande Fratello Vip 2026

Passare da Striscia la Notizia alla convivenza forzata davanti alle telecamere è un bel salto, ma Moreno Morello è pronto a farlo: fino a non poco tempo fa raccontava le storie degli altri, oggi è pronto a raccontare se stesso. Toccherà a lui finire sotto osservazione ventiquattr’ore su ventiquattro, mostrando il lato più privato e lontano dai servizi televisivi.

Una scommessa non da poco, dopo un lunghissimo capitolo professionale: si prepara ora a mettersi alla prova al GF Vip, sotto gli occhi dell’Italia intera. Ci attende un ricco cast, persino dei graditissimi ritorni e la conduzione di Ilary Blasi, che è riuscita nell’intento di ridare nuova linfa vitale a un programma ormai spento.

Tra i nomi spiccano quelli di Valeria Marini, Alex Belli, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Jonathan Kashanian e Marina La Rosa, presenza storica fin dalla primissima edizione del programma. Moreno non sarà l’unico Morello della compagnia. Nella lista figura infatti anche Federica Morello. Al timone del reality, come nella passata stagione, ritroveremo Ilary Blasi, affiancata in studio dalla collaudata coppia di opinioniste formata da Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Il debutto, fissato per la metà di settembre (il 17, secondo le indiscrezioni), promette scintille.

Chi è Moreno Morello, il “professore” in completo bianco

Nato a Padova nell’estate del 1973, Morello ha legato il suo nome a Striscia la Notizia, dove è approdato quando Antonio Ricci lo scelse per la squadra degli inviati. Da allora si è specializzato in un filone ben preciso: le inchieste sulle frodi, tra falsari e sedicenti guaritori, condotte soprattutto nella sua amata terra veneta.

A renderlo inconfondibile alcuni tratti diventati leggendari, come l’abito bianco, innanzitutto, e poi il saluto con cui ha aperto ogni collegamento, “Amici di Striscia, salve!”, accompagnato da un eloquio ricercato che gli è valso il soprannome di “professore”. Prima della tv aveva frequentato la Facoltà di Giurisprudenza e coltivato la passione per l’atletica, con una predilezione per i quattrocento metri, oltre a un trascorso da arbitro di calcio.

Ora, però, per Moreno Morello è arrivato il momento di raccontarsi in prima persona; il GF Vip è pronto a ripartire, e ritrova la sua collocazione a settembre, dopo l’esperimento dello scorso anno con gli sconosciuti, condotto da Simona Ventura. La Porta Rossa del GF si sta per riaprire, con una promessa da parte della Blasi: assisteremo a tante novità. “Vedrete tante novità, ma in generale penso sia meglio non aspettarsi nulla perché così quello che arriverà ci sorprenderà di più”.