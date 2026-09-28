“Elisa e Andrea Rigonat si sono lasciati dopo 18 anni”, la storia lontana dai riflettori ma sotto le luci dei palchi

Dopo 18 anni d'amore Elisa e Andrea Rigonat si sono lasciati: i due hanno sempre vissuto la loro relazione lontano dai riflettori

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Getty Images Elisa e Andrea Rigonat

Diciotto anni insieme, due figli e un amore vissuto con una discrezione quasi rara nel mondo dello spettacolo: Elisa e Andrea Rigonat si sono lasciati. Nessun annuncio sui social, nessun comunicato e, soprattutto, nessuna esposizione pubblica della fine del loro matrimonio. Una rottura consumata nel massimo riserbo, di cui i ben informati sospettavano da un po’.

Una scelta coerente con il modo in cui Elisa e Andrea hanno sempre vissuto il loro rapporto: lontano dai riflettori nella vita privata, ma spesso insieme sotto le luci dei palchi. Perché la loro non è stata soltanto una lunga storia d’amore: per quasi due decenni sentimenti e musica hanno viaggiato uno accanto all’altra.

Elisa e Andrea Rigonat si sono lasciati dopo 18 anni

La storia tra Elisa Toffoli e Andrea Rigonat è arrivata al capolinea dopo 18 anni. A rivelarlo è Chi, con un’anticipazione della rubrica C’è Chi dice di Giuseppe Candela. La notizia della separazione circolerebbe già da qualche tempo tra le persone più vicine alla coppia.

I due avrebbero scelto però di non trasformare un momento così personale in un evento pubblico. Nessuna dichiarazione ufficiale e nessuna spiegazione affidata ai social: soltanto il silenzio con cui hanno sempre protetto la loro famiglia. Secondo il settimanale, i rapporti tra i due sarebbero rimasti buoni, soprattutto per il bene dei figli, Emma Cecile e Sebastian.

I bene informati lo sapevano da tempo e le avvisaglie c’erano tutte: seppur mantenendo il loro rapporto lontano dai riflettori, non mancava qualche incursione sui social dei due. Da tempo invece non c’era traccia della coppia insieme, e la vacanza di Elisa con Emma in Islanda aveva cominciato a insinuare qualche dubbio tra gli osservatori più attenti.

Un amore nato con la musica

La storia tra Elisa e Andrea Rigonat comincia nel 2008, ma la musica è fin dall’inizio molto più di uno sfondo. Rigonat è chitarrista e produttore – che ha lavorato anche con Ultimo, continuando parallelamente il proprio percorso musicale – negli anni diventa una presenza importante anche nel percorso artistico della cantante, accompagnandola nei tour e collaborando ai suoi progetti.

È proprio questa passione comune a rendere speciale il loro legame tra la cantante e il chitarrista: i due hanno condiviso una famiglia e un percorso artistico che per anni li ha visti fianco a fianco per anni. Una coppia riservata nella quotidianità e affiatata professionalmente, capace di condividere concerti, viaggi e musica senza trasformare il matrimonio in un racconto da copertina.

Nel 2009 nasce la loro prima figlia, Emma Cecile, mentre quattro anni più tardi, nel 2013, arriva Sebastian. Poi, nel 2015, dopo sette anni insieme, la decisione di sposarsi. Anche per le nozze Elisa e Andrea avevano scelto un grande riserbo: i due avevano pronunciato il fatidico sì a Grado, in Friuli-Venezia Giulia, con una cerimonia intima.

Al momento, Elisa e Andrea Rigonat non hanno affidato ai social annunci sulla fine del loro matrimonio. Ed è forse proprio il silenzio l’elemento più coerente con la loro storia: dopo aver custodito per quasi vent’anni il lato più intimo del rapporto, avrebbero scelto di proteggere allo stesso modo anche la separazione.