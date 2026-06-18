Elodie e Andrea Iannone, i fantasmi del passato sono spariti: cosa è successo dopo il litigio

Tra Elodie e Andrea Iannone è finalmente arrivata la pace: le tensioni del passato sono svanite, e oggi sono felici accanto ai nuovi partner

IPA Elodie

C’è chi si lascia e non si guarda più, e chi si lascia e continua a orbitare nello stesso universo finché, prima o poi, le traiettorie si incrociano di nuovo. Un po’ come è accaduto tra Elodie e Andrea Iannone. I due, che si erano detti addio mesi fa dopo una relazione intensa sotto le luci dei riflettori, sembravano aver chiuso ogni canale di comunicazione. Soprattutto dopo quel litigio in strada a febbraio, immortalato dai paparazzi, che aveva lasciato poco spazio all’immaginazione: lei con lo sguardo di fuoco, lui a distanza, e poi ognuno per la propria strada. Eppure, quattro mesi dopo, è arrivata la pace.

Elodie e Andrea Iannone, l’incontro casuale che ha cambiato tutto

A svelare il colpo di scena è stato Alberto Dandolo. Qualche settimana fa Elodie e Andrea Iannone si sarebbero ritrovati faccia a faccia in una discoteca milanese (per puro caso) e, dopo un semplice incrocio di sguardi nella notte, qualcosa si è evidentemente sbloccato. “Tra loro l’atmosfera è apparsa da subito distesa e rilassata. Da quel momento qualcosa è cambiato: tutte le tensioni pregresse si sono sciolte come neve al sole”. E la notizia aggiunge un dettaglio importante: “Il motociclista sembra aver finalmente accettato l’addio della sua ex e anche la sua nuova storia d’amore con la bionda ballerina”.

Lo scorso febbraio, Oggi aveva svelato il nodo che aveva mandato in frantumi il rapporto: un ultimatum, perché Iannone si sentiva pronto per diventare padre, mentre Elodie no. Una divergenza di tempi e di visione che, quando riguarda due persone con vite pubbliche e carriere in ascesa, diventa quasi impossibile da ricucire. E infatti non si era ricucita, sfociando in quella lite in strada che i fotografi avevano immortalato sotto casa della cantante. Adesso, però, con la pressione delle aspettative sparita e ognuno libero di vivere la propria vita, i due ex sembrano aver trovato la pace e messo fine alle ostilità.

Andrea Iannone volta pagina con Rocìo Munoz Morales

Se da una parte i rapporti con Elodie si sono rasserenati, dall’altra il pilota sembra aver trovato il suo nuovo punto fermo. Da qualche mese il nome di Andrea Iannone è legato a quello di Rocío Muñoz Morales. Tra indiscrezioni su presunti allontanamenti e avvistamenti che le smentivano, i due hanno attraversato settimane di voci contrastanti. A fare chiarezza, però, ci ha pensato la diretta interessata.

Intervistata dal settimanale F, Rocío ha scelto parole misurate ma inequivocabili: “È una bella amicizia speciale, dove ci siamo l’uno per l’altra. Non c’è bisogno di dargli un titolo. Io sono serena. Mi vivo il bello che c’è con una persona che in questo momento è positiva per me”.

E a quanto pare Iannone ha imparato la lezione: non si corre più verso la meta, ma si procede a un ritmo più lento. E sono i suoi stessi amici a confermarlo: “Lui ora è davvero pronto a guardare avanti e a vivere una relazione di coppia con Rocío Muñoz Morales, senza i fantasmi del passato”. Fantasmi che, dopo quell’incontro in discoteca con Elodie, sembrano essere finalmente svaniti.