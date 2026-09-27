Sinner, Laila Hasanovic mette un freno: niente convivenza. Il motivo

Laila Hasanovic rompe il silenzio sulla storia con Jannik Sinner e svela per la prima volta perché la convivenza per ora può aspettare

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IPA Laila Hasanovic con Sinner

Stanno insieme, sono felici, ma per il momento Jannik Sinner e Laila Hasanovic non hanno bisogno di condividere lo stesso tetto. La modella danese, sempre più presente accanto al tennista durante i tornei, ha raccontato per la prima volta alcuni dettagli della loro relazione. E ha spiegato perché trasferirsi a Monte Carlo dal fidanzato, almeno adesso, non avrebbe molto senso.

Nessuna crisi tra loro o voglia di mantenere le distanze. È esattamente il contrario: i due sembrano aver trovato proprio nella libertà e nel rispetto dei rispettivi impegni la formula che permette alla relazione di funzionare.

“Siamo una coppia assolutamente normale”, ha dichiarato Laila. Anche se, con un campione costantemente in viaggio per il mondo, la normalità deve necessariamente adattarsi a ritmi decisamente particolari.

Perché Sinner e Laila Hasanovic non convivono

La notorietà non è una novità assoluta per Laila Hasanovic. Prima di Jannik Sinner, la modella è stata legata a Mick Schumacher, il figlio del famoso Michael, ma l’attenzione che circonda il numero uno al mondo del tennis l’ha comunque costretta ad abituarsi a una realtà differente.

“Fortunatamente, credo che io e Jannik siamo riusciti a creare il nostro spazio, dove possiamo essere noi stessi al 100%”, ha raccontato. Una sorta di zona protetta nella quale provare a vivere la relazione lontano dalle aspettative degli altri. “Abbiamo una relazione stabile, lontano dal clamore”.

Laila sembra inoltre guardare con ammirazione alla dedizione con cui l’altoatesino affronta il proprio lavoro. “Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione e trovo che questo sia davvero fonte di ispirazione“. Per lei, però, entrare nel mondo del tennis ha significato anche imparare a conoscere un ambiente completamente nuovo, fatto di tornei lunghissimi, trasferte e mesi trascorsi lontano da casa.

E la convivenza? Per il momento può attendere. Laila Hasanovic, vista di recente alla Milano Fashion Week, è stata chiara su questo punto: “Anche se domani mi trasferissi da lui, sarebbe comunque una relazione a distanza, visto che viaggia per i tornei quasi tutto l’anno”, ha detto.

Una considerazione molto pragmatica. Piuttosto che cambiare completamente la propria vita per ritrovarsi comunque spesso da sola, Laila preferisce restare a Copenaghen e raggiungere Jannik quando gli impegni di entrambi lo permettono.

La loro, insomma, è una relazione costruita sugli incastri. Non sempre facili, ma evidentemente sufficienti a mantenere quell’equilibrio che entrambi sembrano voler proteggere.

Laila Hasanovic rimanda convivenza e matrimonio con Sinner

Non convivere non significa che i due trascorrano poco tempo insieme. Al contrario, Laila Hasanovic è diventata una presenza sempre più frequente nel box di Sinner durante gli appuntamenti importanti e, quando può, lo raggiunge anche lontano dalle competizioni.

È successo, per esempio, durante il periodo di stop del tennista per i problemi al ginocchio, quando la modella è stata al suo fianco nel Principato di Monaco.

Niente convivenza, quindi, ma neppure passi indietro. Laila sembra aver scelto di non misurare la solidità della relazione attraverso una casa condivisa. Per una coppia costretta a fare continuamente i conti con aeroporti, hotel, allenamenti e tornei, vivere sotto lo stesso tetto non significha necessariamente vedersi di più.

Anche il tanto chiacchierato matrimonio sembra per ora un sogno lontano. Sinner e Laila preferiscono non forzare i tempi. Amarsi sì, ma senza fretta.