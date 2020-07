Chi è Silvia, la sorella di Laura Pausini identica a lei

editato in: da

È una delle persone più importanti per Laura Pausini, un punto di riferimento e una fonte di felicità: stiamo parlando di Silvia Pausini, la sorella minore di una delle cantanti italiane più rappresentative dei nostri tempi, che con la sua voce inconfondibile ha portato le melodie della penisola in giro per il mondo.

Classe 1977, Silvia è nata il 25 gennaio a Solarolo. Laura Pausini l’ha presentata ai suoi follower su Instagram proprio nel giorno del suo compleanno, nel 2019, accompagnando una splendida foto in bianco e nero a una didascalia che dice tutto sul loro rapporto:

Silvia è mia sorella. Silvia è il regalo più grande che mi hanno fatto i miei genitori il 25 gennaio di qualche anno fa. “Da adesso non sei più sola…” ero piccola, ma questo è ciò che mi ricordo del momento in cui l’ho conosciuta. Auguro a tutti un rapporto come il nostro e soprattutto auguro a te, amore mio, una giornata bellissima, come sei tu, da sempre.

Sin da bambina, Laura ha dunque potuto contare sull’affetto e la complicità della sorella. La relazione tra le due è sempre stata quasi simbiotica e per la Pausini è stato un brutto colpo quando dieci anni fa la sorella, incinta di due gemelli, ha rischiato di perdere la vita in un brutto incidente.

Silvia stava infatti viaggiando sull’auto del marito Andrea Camporesi, in direzione Milano. All’improvviso la ruota di un camion si è distaccata dal mezzo e ha invaso la corsia: il risultato è stato una brusca manovra e una sbandata che hanno portato a diversi traumi. Per fortuna, però, la coppia si è salvata e nulla è accaduto ai bimbi che Silvia portava in grembo.

La sorella della Pausini conduce una vita molto riservata: i suoi profili social sono blindati e si può conoscere un po’ di lei solo grazie alla sorella Laura, con cui spesso si reca in vacanza. I suoi figli si chiamano Cecilia e Matteo e tutta la famiglia è estremamente appassionata di sport, oltre che di viaggi.

Silvia ha anche la passione per la musica: nel 2011 ha infatti duettato con la sorella nella canzone Nel primo sguardo, dimostrando di avere una splendida voce. Ciononostante, non ha mai avuto ambizioni artistiche e si è sempre tenuta lontana dai riflettori.

Con Laura, Silvia condivide anche un’altra passione: quella per la famiglia. Le due fanno in modo che i loro figli passino molto tempo insieme ogni volta che possono, probabilmente con la speranza che possano diventare uniti quanto lo sono loro due.