acasadi Laura Pausini: tra total white, elementi shabby e raffinatezza

Elegante, ma anche ricca di personalità e in perfetto stile shabby chic: la casa di Laura Pausini rispecchia moltissimo la personalità della straordinaria cantante, perché riesce a essere di carattere – proprio come lei – ma senza essere eccessiva.

Dalle immagini e dai video che pubblica online si vede qualche dettaglio della sua abitazione, che condivide con il compagno di vita e marito Paolo Carta e la figlia Paola. Si nota che è una dimora molto personalizzata, con particolari da cui traspare il grande amore per la musica. Ogni tanto ha fatto da sfondo ai momenti importanti e più belli, che hanno caratterizzato la carriera dell’artista. Come quando ha accolto la notizia della nomination agli Oscar per il brano Seen (io sì).

Il salone, la casa di Laura Pausini è un concentrato di bellezza e musica

Le pareti bianche, il pavimento in parquet nei toni del legno chiaro, gli spazi ampi e luminosi: il salone di Laura Pausini fa spesso da scenografia a foto e brevi video che condivide sui social con i propri follower.

Questa area della casa varia anche in base ai periodi dell’anno: in quello natalizio – ad esempio – viene arredata con complementi in grado di rendere l’atmosfera festosa e accogliente.

Si notano anche un grande specchio a parete, applique sui muri per illuminare la stanza, un grande lampadario al centro e uno stile di arredamento che predilige i toni più chiari.

Nella casa si nota anche un grande pianoforte a coda bianco, che si inserisce perfettamente nello stile. E, del resto, non stupisce la sua presenza, dal momento che sia Laura Pausini che il marito Paolo Carta hanno fatto dell’amore per la musica il loro mestiere.

Sempre vicino allo strumento musicale, si possono notare diverse chitarre. Sul muro, invece, campeggia una grande fotografia in bianco e nero.

Dettagli particolari, poi, sono le colonne che aiutano a delimitare gli spazi tra una stanza e l’altra. Un grande divano è la postazione da cui Laura ha atteso con il marito e la figlia la nomitation agli Oscar per il brano Seen (Io sì), condividendo successivamente il video con i propri follower. Nella stanza ci sono anche alcune piante che rendono ancora più accogliente l’ambiente.

Eleganza e classe, i dettagli dell’abitazione di Laura Pausini

Una casa in cui dominano eleganza e classe quella di Laura Pausini, l’arredamento è sobrio e si inserisce alla perfezione negli ambienti grandi e luminosi. Tra i dettagli che saltano all’occhio vi è anche una grande scala, con un raffinato corrimano in ferro battuto e finemente decorato.

Laura condivide tanto della sua vita con i suoi fan che la seguono con molto affetto da tutto il mondo, anche piccoli sprazzi di vita quotidiana, mostrando alcuni particolari della sua abitazione. Come uno spazio dove è stata posizionata una bella consolle bianca, che ricorda lo stile di un’altra epoca ma in chiave moderna, alla quale ha abbinato due pouf da utilizzare come comode sedute.

A rendere l’ambiente confortevole, oltre ai colori chiari e rilassanti, anche il gioco di luci che contribuisce a dare un tocco più caldo alla casa nelle ore serali. Di giorno, invece, basta lasciare entrare la luce dalle ampie finestre.

Una casa perfetta, che rispecchia il carattere di chi la abita.